Левый защитник мадридского Реала Альваро Каррерас отличился голом в матче 23-го тура Ла Лиги 2025/26 против Валенсии.

Каррерас забил в ворота соперников на 65-й минуте с передачи Дина Хейсена и сделал счет 1:0 в пользу сливочных.

Для Каррераса это второй гол в футболе королевского клуба.

Валенсия и Реал начали поединок 8 февраля в 22:00 по Киеву на Месталье.

❗️ ВИДЕО. Реал вышел вперед в матче 23-го тура Ла Лиги с Валенсией на 65-й мин

