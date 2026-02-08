Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Реал вышел вперед в матче 23-го тура Ла Лиги с Валенсией на 65-й мин
Испания
08 февраля 2026, 23:34 | Обновлено 09 февраля 2026, 00:46
ВИДЕО. Реал вышел вперед в матче 23-го тура Ла Лиги с Валенсией на 65-й мин

Альваро Каррерас с передачи Дина Хейсена сделал счет 1:0 в пользу сливочных

ВИДЕО. Реал вышел вперед в матче 23-го тура Ла Лиги с Валенсией на 65-й мин
Левый защитник мадридского Реала Альваро Каррерас отличился голом в матче 23-го тура Ла Лиги 2025/26 против Валенсии.

Каррерас забил в ворота соперников на 65-й минуте с передачи Дина Хейсена и сделал счет 1:0 в пользу сливочных.

Для Каррераса это второй гол в футболе королевского клуба.

Валенсия и Реал начали поединок 8 февраля в 22:00 по Киеву на Месталье.

Валенсия – Реал Мадрид – 0:2. Каррерас и Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Волевая победа. ПСВ на выезде обыграл Гронинген
ВИДЕО. Как Мбаппе поставил точку в матче Валенсия – Реал на 90+1-й минуте
