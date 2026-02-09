Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Валенсия – Реал Мадрид – 0:2. Каррерас и Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Испания
09 февраля 2026, 00:50 |
0

Валенсия – Реал Мадрид – 0:2. Каррерас и Мбаппе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 23-го тура Ла Лиги 2025/26

Валенсия – Реал Мадрид – 0:2. Каррерас и Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

8 февраля прошел матч 23-го тура Ла Лиги 2025/26 между командами Валенсия и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Месталья. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу сливочных.

Ла Лига 2025/26. 23-й тур, 8 февраля

Валенсия – Реал Мадрид – 0:2

Голы: Каррерас, 65, Мбаппе, 90+1

Видеообзор матча

Валенсия Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Альваро Каррерас Килиан Мбаппе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
