Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек

Динамо продолжает готовиться к возобновлению сезона УПЛ на сборах в Турции.

Клуб рассказал о том, что Андрей Ярмоленко, Александр Тымчик и Валентин Рубчинский полностью восстановились, работают без ограничений и готовы играть.

На лечении находится Владислав Дубинчак – у него воспаление ахиллова сухожилия, которое требует длительного лечения, его ориентировочный срок восстановления – около месяца.

Продолжает лечение Руслан Нещерет, восстанавливающийся после травмы плеча и параллельно тоже воспаление ахиллова сухожилия. Он летал в Мюнхен в ортопедическую клинику (OCM), которая является специализированной травматологической клиникой, на обследование и плечевого сустава, и ахиллового сухожилия, чтобы определить, насколько оно воспалено, на каком этапе находится, спрогнозировать сроки восстановления, получить рекомендации по лечению. Также для него изготовили специальные стельки, чтобы уменьшить нагрузку на ахилловое сухожилие и голеностоп. Так что Руслан еще не работает вместе с командой.

У Владислава Кабаева перерастяжение связки голеностопа, которое он получил после стыка с подворотом во время тренировки, поэтому он тоже находится на лечении. Ему назначены инъекции, пока прогнозировать сроки восстановления рано. Прошла уже неделя и минимум еще столько же ему понадобится, чтобы поправиться.