Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Украина. Премьер лига
08 февраля 2026, 12:33 | Обновлено 08 февраля 2026, 12:55
1155
0

Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек

Зато восстановились Ярмоленко и Тымчик

08 февраля 2026, 12:33 | Обновлено 08 февраля 2026, 12:55
1155
0
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
ФК Динамо Киев

Динамо продолжает готовиться к возобновлению сезона УПЛ на сборах в Турции.

Клуб рассказал о том, что Андрей Ярмоленко, Александр Тымчик и Валентин Рубчинский полностью восстановились, работают без ограничений и готовы играть.

На лечении находится Владислав Дубинчак – у него воспаление ахиллова сухожилия, которое требует длительного лечения, его ориентировочный срок восстановления – около месяца.

Продолжает лечение Руслан Нещерет, восстанавливающийся после травмы плеча и параллельно тоже воспаление ахиллова сухожилия. Он летал в Мюнхен в ортопедическую клинику (OCM), которая является специализированной травматологической клиникой, на обследование и плечевого сустава, и ахиллового сухожилия, чтобы определить, насколько оно воспалено, на каком этапе находится, спрогнозировать сроки восстановления, получить рекомендации по лечению. Также для него изготовили специальные стельки, чтобы уменьшить нагрузку на ахилловое сухожилие и голеностоп. Так что Руслан еще не работает вместе с командой.

У Владислава Кабаева перерастяжение связки голеностопа, которое он получил после стыка с подворотом во время тренировки, поэтому он тоже находится на лечении. Ему назначены инъекции, пока прогнозировать сроки восстановления рано. Прошла уже неделя и минимум еще столько же ему понадобится, чтобы поправиться.

По теме:
Педро ЭНРИКЕ: «Просто благодарю Бога и Шахтер»
Эксперт спрогнозировал, как языковой скандал может повлиять на игру Карпат
Карпаты выбрали нового капитана после языкового скандала в Турции
Динамо Киев Украинская Премьер-лига травма Андрей Ярмоленко Александр Тымчик Валентин Рубчинский Владислав Дубинчак Руслан Нещерет Владислав Кабаев
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Футбол | 08 февраля 2026, 09:55 8
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко

«Милан» следит за украинским игроком

Олимпиада-2026. День 2. Анонс событий
Олимпийские игры | 08 февраля 2026, 08:27 2
Олимпиада-2026. День 2. Анонс событий
Олимпиада-2026. День 2. Анонс событий

За чем следить во второй день зимней Олимпиады

У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
Футбол | 08.02.2026, 09:35
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
Умер легендарный литовский футболист
Футбол | 08.02.2026, 11:30
Умер легендарный литовский футболист
Умер легендарный литовский футболист
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Футзал | 07.02.2026, 22:31
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
07.02.2026, 04:02
Футбол
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 9
Футбол
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
07.02.2026, 19:12 1
Футзал
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
07.02.2026, 08:34 8
Бокс
Луис Энрике не хочет видеть звездного футболиста и сказал это боссам ПСЖ
Луис Энрике не хочет видеть звездного футболиста и сказал это боссам ПСЖ
07.02.2026, 01:02 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
07.02.2026, 17:00
Футбол
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
06.02.2026, 08:42 87
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
06.02.2026, 08:00 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем