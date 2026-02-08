Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Стьярнан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Карпаты Львов
08.02.2026 13:00 - : -
Стьярнан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 февраля 2026, 13:00 |
71
0

Карпаты – Стьярнан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 февраля в 13:00 видеотрансляцию товарищеского матча

08 февраля 2026, 13:00 |
71
0
Карпаты – Стьярнан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты Львов

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

8 февраля в 13:00 встречаются Карпаты Львов и Стьярнан из Исландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Карпаты проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Игра проходит в испанском городе Альгорфа.

Львовские Карпаты занимают 9-е место в УПЛ (19 очков) и ведут подготовку ко второй части сезона.

Карпаты – Стьярнан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

По теме:
Эксперт спрогнозировал, как языковой скандал может повлиять на игру Карпат
Карпаты в контрольном матче сыграют с клубом Стьярнан. Стартовые составы
С шедевром Месси. Интер Майами устроил шоу с эквадорской Барселоной
товарищеские матчи Карпаты Львов учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Стьярнан
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Бокс | 08 февраля 2026, 10:23 4
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем

Чисора рассказал интересную историю

Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Футзал | 07 февраля 2026, 19:12 1
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро

Команды выдали зрелищное противостояние

Энрике в очередной раз решил разочаровать Забарного и порадовать Сафонова
Футбол | 08.02.2026, 07:55
Энрике в очередной раз решил разочаровать Забарного и порадовать Сафонова
Энрике в очередной раз решил разочаровать Забарного и порадовать Сафонова
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с юной звездой, увеличив клаусулу
Футбол | 08.02.2026, 11:34
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с юной звездой, увеличив клаусулу
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с юной звездой, увеличив клаусулу
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Хоккей | 08.02.2026, 00:05
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
06.02.2026, 08:18 2
Футбол
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
06.02.2026, 19:25 4
Хоккей
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
07.02.2026, 04:02
Футбол
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
06.02.2026, 12:24 26
Олимпийские игры
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
07.02.2026, 03:02 39
Футбол
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
07.02.2026, 02:32
Бокс
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
07.02.2026, 17:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем