Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

8 февраля в 13:00 встречаются Карпаты Львов и Стьярнан из Исландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Карпаты проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Игра проходит в испанском городе Альгорфа.

Львовские Карпаты занимают 9-е место в УПЛ (19 очков) и ведут подготовку ко второй части сезона.

Карпаты – Стьярнан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча