Карпаты – Стьярнан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 февраля в 13:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
8 февраля в 13:00 встречаются Карпаты Львов и Стьярнан из Исландии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Карпаты проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.
Игра проходит в испанском городе Альгорфа.
Львовские Карпаты занимают 9-е место в УПЛ (19 очков) и ведут подготовку ко второй части сезона.
Анонс матча
