Бернли – Вест Хэм – 0:2. Стартовая активность молотобойцев. Видеообзор

Вест Хэм комфотно обыграл Бернли в выездном матче 25 тура Английской Премьер-лиги (2:0), забив два гола еще до середины первого тайма.

Победу «молотобойцам» обеспечили голы Крисенсио Саммервилла, поразивший ворота Мартина Дубравки на 13 минуте игры, и забивший на 26 минуте Валентино Кастельянос.

У Бернли было достаточно возможностей отыграться, но голкипер «молотобойций» Мадс Хермансен поймал кураж. Датчанин сумел оставить свои ворота «сухими» и принес победу Вест Хэму.

Чемпионат Англии АПЛ, 7 февраля

Бернли – Вест Гэм – 0:2

Голы: Саммервилл, 13, Кастельянос, 26.