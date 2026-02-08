Бернли – Вест Хэм – 0:2. Стартовая активность молотобойцев. Видеообзор
Вест Хэм комфотно обыграл Бернли
Вест Хэм комфотно обыграл Бернли в выездном матче 25 тура Английской Премьер-лиги (2:0), забив два гола еще до середины первого тайма.
Победу «молотобойцам» обеспечили голы Крисенсио Саммервилла, поразивший ворота Мартина Дубравки на 13 минуте игры, и забивший на 26 минуте Валентино Кастельянос.
У Бернли было достаточно возможностей отыграться, но голкипер «молотобойций» Мадс Хермансен поймал кураж. Датчанин сумел оставить свои ворота «сухими» и принес победу Вест Хэму.
Чемпионат Англии АПЛ, 7 февраля
Бернли – Вест Гэм – 0:2
Голы: Саммервилл, 13, Кастельянос, 26.
События матча
