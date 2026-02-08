Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бернли – Вест Хэм – 0:2. Стартовая активность молотобойцев. Видеообзор
Чемпионат Англии
Бёрнли
07.02.2026 17:00 – FT 0 : 2
Вест Хэм
Англия
Бернли – Вест Хэм – 0:2. Стартовая активность молотобойцев. Видеообзор

Вест Хэм комфотно обыграл Бернли

Бернли – Вест Хэм – 0:2. Стартовая активность молотобойцев. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine.

Вест Хэм комфотно обыграл Бернли в выездном матче 25 тура Английской Премьер-лиги (2:0), забив два гола еще до середины первого тайма.

Победу «молотобойцам» обеспечили голы Крисенсио Саммервилла, поразивший ворота Мартина Дубравки на 13 минуте игры, и забивший на 26 минуте Валентино Кастельянос.

У Бернли было достаточно возможностей отыграться, но голкипер «молотобойций» Мадс Хермансен поймал кураж. Датчанин сумел оставить свои ворота «сухими» и принес победу Вест Хэму.

Чемпионат Англии АПЛ, 7 февраля

Бернли – Вест Гэм – 0:2

Голы: Саммервилл, 13, Кастельянос, 26.

События матча

26’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Вест Хэм), асcист Малик Диуф.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Крисенсио Саммервилл (Вест Хэм), асcист Матеуш Фернандеш.
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
