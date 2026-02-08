Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Борнмут – Астон Вилла – 1:1. Бенефис Мартинеса. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Борнмут
07.02.2026 17:00 – FT 1 : 1
Астон Вилла
Англия
08 февраля 2026, 14:36 | Обновлено 08 февраля 2026, 15:47
68
0

Борнмут – Астон Вилла – 1:1. Бенефис Мартинеса. Видео голов и обзор

Астон Вилла не смогла обыграть Борнмут

08 февраля 2026, 14:36 | Обновлено 08 февраля 2026, 15:47
68
0
Борнмут – Астон Вилла – 1:1. Бенефис Мартинеса. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine.

Астон Вилла не смогла обыграть Борнмут (1:1) в матче 25 тура Английской Премьер-лиги, расписав результативную ничью.

Подопечные Унаи Эмери провалили игру против «вишен», но смогли завоевать очки. В первом тайме ребята Ираолы играли куда лучше Астон Виллы, но забить удалось именно гостям. Морган Роджерс открыл счет на 22-й минуте игры.

Вторую половину игры снова активнее провели хозяева, которым удалось сравнять счет. Бразилец Райан огорчил Эмилиано Мартинеса на 55 минуте игры, забив дебютный гол за Борнмут. Больше команды не забивали.

Английская Премьер-лига.25-й тур, 7 февраля

Борнмут – Астон Вилла – 1:1

Голы: Роджерс, 22 – Райан, 55

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Райан (Борнмут), асcист Джеймс Хилл.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Астон Вилла), асcист Джейдон Санчо.
Эмилиано Мартинес Астон Вилла Борнмут видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
