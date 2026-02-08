Борнмут – Астон Вилла – 1:1. Бенефис Мартинеса. Видео голов и обзор

Астон Вилла не смогла обыграть Борнмут (1:1) в матче 25 тура Английской Премьер-лиги, расписав результативную ничью.

Подопечные Унаи Эмери провалили игру против «вишен», но смогли завоевать очки. В первом тайме ребята Ираолы играли куда лучше Астон Виллы, но забить удалось именно гостям. Морган Роджерс открыл счет на 22-й минуте игры.

Вторую половину игры снова активнее провели хозяева, которым удалось сравнять счет. Бразилец Райан огорчил Эмилиано Мартинеса на 55 минуте игры, забив дебютный гол за Борнмут. Больше команды не забивали.

Английская Премьер-лига.25-й тур, 7 февраля

Борнмут – Астон Вилла – 1:1

Голы: Роджерс, 22 – Райан, 55