Карлос ПАРАКО: «Даже в меньшинстве у нас были свои моменты»

«Кривбасс» продолжает учебно-тренировочные сборы в Испании. В очередном спарринге команда сыграла вничью 1:1 с ФК «Лиепая» из Латвии, проведя часть второго тайма в меньшинстве. Впечатлениями о матче поделился автор гола в составе «Кривбасса» Карлос Парако.

– Закономерен ли результат матча?

– Если честно, это был хороший спарринг. Мы поработали очень хорошо. Пытались выполнять все, о чем просил тренер. Думаю, заслуживали победу, потому что имели много моментов в первом тайме. Но и ничья – положительный результат.

– Как оцените взаимодействие с новичками?

– Все пришедшие адаптировались наилучшим образом. Они уже хорошо интегрировались в нашу игру с первого дня в плане коммуникации.

– Изменился ли как-то ход событий во втором тайме после удаления?

– Да, они начали больше владеть мячом, но, я думаю, что с течением времени мы хорошо адаптировались к такой игре. Даже в меньшинстве у нас были свои моменты и мы неплохо действовали в защите.

– По твоему мнению, чего сегодня не хватило, чтобы все-таки одержать победу?

– Это был полезный спарринг для «Кривбасса». К тому же хороший результат. Мы извлекли много уроков из этого матча. Да, не удалось победить, но главное – это хорошая плодотворная подготовка к официальным матчам.