Севилья – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоится перенесенный матч 23-го тура Ла Лиги между «Севильей» и каталонской «Жироной».

Игра пройдет на стадионе Эстадио Рмано Санчес Писхуан в Севилье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ла Лига 2025/26. 23-й тур, 8 февраля

Севилья – Жирона – 0:1

Голы: Лемар, 2