Испания
08 февраля 2026, 17:20
Севилья – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка Ла Лиги

Севилья – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоится перенесенный матч 23-го тура Ла Лиги между «Севильей» и каталонской «Жироной».

Игра пройдет на стадионе Эстадио Рмано Санчес Писхуан в Севилье.

Ла Лига 2025/26. 23-й тур, 8 февраля
Севилья – Жирона – 0:1
Голы: Лемар, 2

Севилья Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
