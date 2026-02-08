Испания08 февраля 2026, 17:20 |
Севилья – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка Ла Лиги
В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоится перенесенный матч 23-го тура Ла Лиги между «Севильей» и каталонской «Жироной».
Игра пройдет на стадионе Эстадио Рмано Санчес Писхуан в Севилье.
Ла Лига 2025/26. 23-й тур, 8 февраля
Севилья – Жирона – 0:1
Голы: Лемар, 2
