Дубль Баумгартнера. РБ Лейпциг обыграл Кельн

В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоялся матч 21-го тура Бундеслиги между «Кельном» и «РБ Лейпциг».

Игра прошла на стадионе «Рейн Энерги Штадион» в Кельне и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостевой команды.

Победу «быкам» принес дубль полузащитника Кристофа Баумгартнера. Благодаря этому результату «РБ Лейпциг» завершит тур в зоне Лиги чемпионов.

Бундеслига 2025/26. 21-й тур, 8 февраля

Кёльн – РБ Лейпциг – 1:2

Голы: Тильманн, 51 – Баумгартнер, 29, 56

Видеообзор