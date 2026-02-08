Дубль Баумгартнера. РБ Лейпциг обыграл Кельн
Матч завершился со счетом 2:1
В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоялся матч 21-го тура Бундеслиги между «Кельном» и «РБ Лейпциг».
Игра прошла на стадионе «Рейн Энерги Штадион» в Кельне и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостевой команды.
Победу «быкам» принес дубль полузащитника Кристофа Баумгартнера. Благодаря этому результату «РБ Лейпциг» завершит тур в зоне Лиги чемпионов.
Бундеслига 2025/26. 21-й тур, 8 февраля
Кёльн – РБ Лейпциг – 1:2
Голы: Тильманн, 51 – Баумгартнер, 29, 56
Видеообзор
События матча
