Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дубль Баумгартнера. РБ Лейпциг обыграл Кельн
Чемпионат Германии
Кельн
08.02.2026 16:30 – FT 1 : 2
РБ Лейпциг
Германия
08 февраля 2026, 18:39 | Обновлено 08 февраля 2026, 18:40
28
0

Дубль Баумгартнера. РБ Лейпциг обыграл Кельн

Матч завершился со счетом 2:1

08 февраля 2026, 18:39 | Обновлено 08 февраля 2026, 18:40
28
0
Дубль Баумгартнера. РБ Лейпциг обыграл Кельн
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоялся матч 21-го тура Бундеслиги между «Кельном» и «РБ Лейпциг».

Игра прошла на стадионе «Рейн Энерги Штадион» в Кельне и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостевой команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победу «быкам» принес дубль полузащитника Кристофа Баумгартнера. Благодаря этому результату «РБ Лейпциг» завершит тур в зоне Лиги чемпионов.

Бундеслига 2025/26. 21-й тур, 8 февраля
Кёльн – РБ Лейпциг – 1:2
Голы: Тильманн, 51 – Баумгартнер, 29, 56

Видеообзор

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Кристоф Баумгартнер (РБ Лейпциг), асcист Ксавер Шлагер.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Тильман (Кельн), асcист Исак-Бергманн Йоуханнессон.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Кристоф Баумгартнер (РБ Лейпциг), асcист Давид Раум.
Кельн РБ Лейпциг Кристоф Баумгартнер чемпионат Германии по футболу Бундеслига видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
