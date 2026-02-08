Севилья – Жирона – 1:1. Как не забили пенальти на 90+8? Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка Ла Лиги
В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоялся перенесенный матч 23-го тура Ла Лиги между «Севильей» и каталонской «Жироной».
Игра прошла на стадионе Эстадио Рмано Санчес Пискуан в Севилье и завершилась ничейным счетом 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 90+8-й минуте «Жирона» имела шанс вырвать победу благодаря пенальти, но Кристиану Стуани не удалось реализовать удар с 11-метровой отметки.
Ла Лига 2025/26. 23-й тур, 8 февраля
Севилья – Жирона – 1:1
Голы: Салас, 90+2 – Лемар, 2
Нереализованный пенальти: Стуани, 90+8
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч начнется 8 февраля в 18:30 по Киеву
«Милан» следит за украинским игроком