  4. Севилья – Жирона – 1:1. Как не забили пенальти на 90+8? Видеообзор матча
Чемпионат Испании
Севилья
08.02.2026 17:15 – FT 1 : 1
Жирона
Испания
08 февраля 2026, 20:01 |
2078
0

Севилья – Жирона – 1:1. Как не забили пенальти на 90+8? Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка Ла Лиги

08 февраля 2026, 20:01 |
2078
0
Севилья – Жирона – 1:1. Как не забили пенальти на 90+8? Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоялся перенесенный матч 23-го тура Ла Лиги между «Севильей» и каталонской «Жироной».

Игра прошла на стадионе Эстадио Рмано Санчес Пискуан в Севилье и завершилась ничейным счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 90+8-й минуте «Жирона» имела шанс вырвать победу благодаря пенальти, но Кристиану Стуани не удалось реализовать удар с 11-метровой отметки.

Ла Лига 2025/26. 23-й тур, 8 февраля
Севилья – Жирона – 1:1
Голы: Салас, 90+2 – Лемар, 2
Нереализованный пенальти: Стуани, 90+8

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Кике Салас (Севилья).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Тома Лемар (Жирона), асcист Уго Ринкон.
Севилья Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат Севилья - Жирона видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
