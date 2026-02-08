Севилья – Жирона – 1:1. Как не забили пенальти на 90+8? Видеообзор матча

В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоялся перенесенный матч 23-го тура Ла Лиги между «Севильей» и каталонской «Жироной».

Игра прошла на стадионе Эстадио Рмано Санчес Пискуан в Севилье и завершилась ничейным счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 90+8-й минуте «Жирона» имела шанс вырвать победу благодаря пенальти, но Кристиану Стуани не удалось реализовать удар с 11-метровой отметки.

Ла Лига 2025/26. 23-й тур, 8 февраля

Севилья – Жирона – 1:1

Голы: Салас, 90+2 – Лемар, 2

Нереализованный пенальти: Стуани, 90+8