7 февраля на «Рамон Санчес Писхуан» пройдет матч 23-го тура Примеры Испании, в котором «Севилья» встретится с «Жироной». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

«Севилья»

Команда будто расплачивается за свои предыдущие, совсем недавние, успехи, затянувшейся стагнацией. Рекордсмен по количеству побед в Лиге Европы, что недавно будто «прописывался» на четвертом месте в Примере, он в прошлом сезоне избежал вылета из него только за счет того, что на дистанции сумел все же набрать на очко больше, чем «Леганес», вернувшийся в Сегунду.

Клуб сейчас в целом прибавил, и это связывают с работой нынешнего главного тренера, Алмейды, что пришел летом. С другой стороны, сейчас получается все хуже. Дошло до того, что те, кто пару месяцев назад выносил с разгромным счетом чемпиона, «Барселону», получили в крайнем туре 1-4 от «Мальорки». Причем то поражение стало уже пятым в семи крайних матчах, с учетом еще и вылета из кубка после неудачи с «Алавесом».

«Жирона»

Клуб тоже в прошлом сезоне избежал понижения в классе, лишь потому что был совсем немного сильнее «Леганеса». При этом в остальных турнирах было все плохо: напрочь заваленный дебют в Лиге чемпионов и ранний вылет из Копа дель Рей.

Без оптимизма, с одних поражений, начался для Мичела и его подопечных и новый сезон. Но потом удалось постепенно набрать форму, и уж тут никак не пройти мимо игры Цыганкова и летнего новичка, Ваната. Именно их голы помогли выдать сильный отрезок зимой. Но в крайних турах ограничились ничьей с «Хетафе», после чего и вовсе уступили «Овьедо». А главный новичок января, тер Штеген, еще и травму быстро получил.

Статистика личных встреч

У «Жироны» было шесть побед кряду над этим соперником. Но в прошлом календарном году уже севильцы сумели выиграть в двух очных матчах с этим соперником.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают определенное преимущество хозяевам. Но оба клуба крайне непредсказуемы сейчас. Тут лучше применить нейтральный вариант ставки в виде «обе команды забьют гол» (коэффициент – 1,80).