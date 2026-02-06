Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Германии
Вольфсбург
07.02.2026 16:30 - : -
Боруссия Д
Германия
06 февраля 2026, 05:52 | Обновлено 06 февраля 2026, 05:53
Вольфсбург – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 7 февраля в 21:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

7 февраля, в рамках 21 тура Бундеслиги свою встречу проведут Вольфсбург – Боруссия Дортмунд. Начало матча запланировано на 16:30 по киевскому времени

Вольфсбург

«Волки» выдают слабый сезон, команда занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, отрыв от зоны переходных матчей составляет одно очко. Свой последний матч команда провела в гостях против Кельна, где уступила со счетом 0:1. Так серия без побед в чемпионате продолжилась до трех матчей, за этот период удалось набрать всего одно очко.

Вольфсбург откровенно слабо играет дома, но в последних матчах наблюдается прогресс, так как в четырех встречах удалось набрать целых 7 очков. Положение сейчас такое, что приходится думать о выживании, но буквально пару успешных матчей позволят подняться в середину турнирной таблицы.

Боруссия Дортмунд

«Шмели» выдают неплохой сезон, они сейчас вторые в чемпионате, отставание от лидера уже сократилось до 6 очков, так что можно даже мечтать о чемпионстве. В последнем туре удалось с трудом обыграть на своем поле обыграть аутсайдера Хайденхайм со счетом 3:2. Данная победа стала четвертой кряду в Бундеслиге, клуб потерпел всего одно поражение в чемпионате.

В Лиге чемпионов Боруссия смогла пробиться в 1/16 финала, где сыграет против Аталанты. Хоть команда и не славится стабильностью, пока что везде дела идут хорошо, исключение только национальный кубок, где «шмели» прекратили выступления.

Личные встречи

В первом круге Боруссия одержала домашнюю победу со счетом 1:0, единственный мяч на счету Адейеми. У клубов богатая история очных противостояний, где дортмундцы владеют существенным преимуществом.

Прогноз

Встречаются две опытные команды, перед которыми стоят разные задачи. Боруссия котируется фаворитом предстоящей битвы, что выглядит вполне логично. «Шмели» в лучшей форме, у них сильнее состав, поэтому и шансы на итоговый успех выше. Жду классического для Бундеслиги матча, где игра пройдет на встречных курсах. Предлагаю сделать здесь ставку на тотал больше 2,5 голов за 1,64 (по линии БК betking).

