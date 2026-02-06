Суркис сказал футболисту Шахтера, что хочет оформить его трансфер

Бывший форвард «Шахтера» Алексей Белик рассказал, что в свое время действительно мог перейти в «Динамо».

«Было несколько раз, когда меня приглашали в «Динамо». Я с Лобановским лично не общался, но он хотел меня пригласить — это мне говорили футбольные люди. Игорь Суркис, Ринат Ахметов, руководство — все это мне говорили.

Тогда Ребров перешел из «Шахтера» в «Динамо», а Матвеев поехал в обратном направлении. Это еще был период, когда «Шахтер» не был второй силой. Амбиции навязать конкуренцию появились уже позже. Когда президентом стал Ринат Леонидович, он их только усилил. И тогда уже трудно было представить, что игрок «Шахтера» уйдет в «Динамо», — сказал Белик.