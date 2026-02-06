Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Суркис сказал футболисту Шахтера, что хочет оформить его трансфер
Украина. Премьер лига
06 февраля 2026, 06:32 |
Белик рассказал, как мог когда-то перейти в «Динамо»

ФК Шахтер. Алексей Белик

Бывший форвард «Шахтера» Алексей Белик рассказал, что в свое время действительно мог перейти в «Динамо».

«Было несколько раз, когда меня приглашали в «Динамо». Я с Лобановским лично не общался, но он хотел меня пригласить — это мне говорили футбольные люди. Игорь Суркис, Ринат Ахметов, руководство — все это мне говорили.

Тогда Ребров перешел из «Шахтера» в «Динамо», а Матвеев поехал в обратном направлении. Это еще был период, когда «Шахтер» не был второй силой. Амбиции навязать конкуренцию появились уже позже. Когда президентом стал Ринат Леонидович, он их только усилил. И тогда уже трудно было представить, что игрок «Шахтера» уйдет в «Динамо», — сказал Белик.

По теме:
ШОВКОВСКИЙ: «Хочеш рассмешить Бога – расскажи ему свои планы на завтра»
ГРИГОРЧУК: «У нас нет такого, что бегаем по кругу и наматываем километры»
ГРИГОРЧУК: «Ракицкий не приехал на сбор Чорноморца, его до сих пор нет»
Динамо Киев Сергей Палкин Ринат Ахметов Алексей Белик чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Игорь Суркис
Дмитрий Олийченко Источник: Денис Бойко
