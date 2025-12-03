Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Украина. Премьер лига
03 декабря 2025, 07:02
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»

Белик рассказал, как мог перейти в «Динамо»

Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
ФК Шахтер. Алексей Белик

Бывший форвард, а ныне тренер «Шахтера», возглавляющий юношескую команду, Алексей Белик рассказал, как в 2006 году мог оказаться в «Динамо».

«Ребров дал мне трубку, и Игорь Михайлович Суркис сказал: «Мы хотим видеть тебя в «Динамо». Я ответил, что не могу ничего сказать без позиции «Шахтера» – это было бы самоубийством.

Ринат Ахметов разрешил переход: «Ты можешь идти, на основе «Динамо» базируется сборная, ты там будешь играть и вызываться в национальную команду.

Все было обсуждено, даже детали контракта. Но неожиданно ситуация изменилась. Палкин позвонил и сказал, что в «Динамо» меня не отпустят. Есть предложение от «Металлурга», – подытожил Белик.

Алексей Белик Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Ринат Ахметов Сергей Палкин
Дмитрий Олийченко Источник: Денис Бойко
