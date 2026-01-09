Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Финал Суперкубка Испании: Алонсо оценил готовность Мбаппе к игре
Испания
09 января 2026, 05:31 | Обновлено 09 января 2026, 05:32
153
0

Финал Суперкубка Испании: Алонсо оценил готовность Мбаппе к игре

Тренер мадридцев прокомментировал состояние Килиана перед решающей игрой

09 января 2026, 05:31 | Обновлено 09 января 2026, 05:32
153
0
Финал Суперкубка Испании: Алонсо оценил готовность Мбаппе к игре
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник мадридского «Реала» Хаби Алонсо допустил появление Килиана Мбаппе в решающем поединке Суперкубка Испании против «Барселоны», запланированном на 11 января.

Ранее французский форвард не смог вылететь с коллективом в Саудовскую Аравию из–за повреждения связок колена. По этой причине нападающий пропустил полуфинальное дерби с «Атлетико» (2:1).

«Финал – это совершенно иная история. В пятницу Мбаппе прибудет в Саудовскую Аравию. Его физическое состояние значительно улучшилось. Килиан уже принимал участие в тренировочном процессе и доволен самочувствием.

На текущий момент его шансы появиться в игре не ниже, чем у любого другого футболиста нашего состава», – резюмировал Хаби Алонсо.

По теме:
Куртуа перед финалом: Реал готов взять реванш у Барселоны
Хави готов к новому вызову в АПЛ: что сказал Романо
Винисиус нагло отреагировал на провокации Симеоне
Реал Мадрид Хаби Алонсо Атлетико Мадрид Барселона Суперкубок Испании по футболу Саудовская Аравия
Михаил Олексиенко Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Теннис | 08 января 2026, 14:22 22
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена

Марта переиграла Аманду в двух сетах в третьем раунде австралийского пятисотника

Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Футбол | 08 января 2026, 07:22 1
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу

Слюбик может продолжить карьеру в Чехии

Фееричная кульминация. ПСЖ вырвал у Марселя Суперкубок Франции
Футбол | 08.01.2026, 22:08
Фееричная кульминация. ПСЖ вырвал у Марселя Суперкубок Франции
Фееричная кульминация. ПСЖ вырвал у Марселя Суперкубок Франции
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Биатлон | 08.01.2026, 09:57
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Легенде футбола и двукратному обладателю Золотого мяча диагностировали рак
Футбол | 09.01.2026, 03:32
Легенде футбола и двукратному обладателю Золотого мяча диагностировали рак
Легенде футбола и двукратному обладателю Золотого мяча диагностировали рак
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
07.01.2026, 06:22 4
Бокс
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
08.01.2026, 05:05 52
Бокс
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
07.01.2026, 07:11 4
Футбол
Зидан готов возглавить Манчестер Юнайтед, если будут выполнены два условия
Зидан готов возглавить Манчестер Юнайтед, если будут выполнены два условия
07.01.2026, 05:02 7
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
07.01.2026, 06:02 5
Футбол
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
07.01.2026, 14:55 28
Футбол
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
07.01.2026, 22:34 19
Бокс
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
07.01.2026, 12:00 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем