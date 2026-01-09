Финал Суперкубка Испании: Алонсо оценил готовность Мбаппе к игре

Наставник мадридского «Реала» Хаби Алонсо допустил появление Килиана Мбаппе в решающем поединке Суперкубка Испании против «Барселоны», запланированном на 11 января.

Ранее французский форвард не смог вылететь с коллективом в Саудовскую Аравию из–за повреждения связок колена. По этой причине нападающий пропустил полуфинальное дерби с «Атлетико» (2:1).

«Финал – это совершенно иная история. В пятницу Мбаппе прибудет в Саудовскую Аравию. Его физическое состояние значительно улучшилось. Килиан уже принимал участие в тренировочном процессе и доволен самочувствием.

На текущий момент его шансы появиться в игре не ниже, чем у любого другого футболиста нашего состава», – резюмировал Хаби Алонсо.