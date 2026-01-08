Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вездесущий Вальверде. Реал вышел в финал Суперкубка, обыграв Атлетико
Суперкубок Испании
Атлетико Мадрид
08.01.2026 21:00 – FT 1 : 2
Реал Мадрид
Испания
08 января 2026, 23:02 | Обновлено 08 января 2026, 23:40
1

Вездесущий Вальверде. Реал вышел в финал Суперкубка, обыграв Атлетико

Гол и пас уругвайца принесли победу «сливочным»

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 8 января, состоялся полуфинальный матч Суперкубка Испании между мадридскими «Атлетико» и «Реалом». Поединок принимал стадион «King Abdullah Sports City» в Джидде (Саудовская Аравия).

«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби и вышел в финал Суперкубка Испании.

«Сливочные» потрясли соперника уже на второй минуте: Вальверде мощным дальним ударом со штрафного поразил левый верхний угол ворот Облака, выведя «Реал» вперед. Игроки «Атлетико» долго приходили в себя после такого неожиданного начала и могли пропустить второй мяч, но после удара Родриго Облак спас свою команду.

Под конец тайма «матрасники» наконец активизировались и имели несколько опасных моментов. Баэна и Серлот пробивали по воротам, но каждый раз Куртуа демонстрировал свой высочайший класс.

Во второй половине «Реал» быстро удвоил преимущество: Вальверде выдал точный разрезающий пас на Родриго, который обыграл защитника, вышел один на один с Облаком и отправил мяч в дальний угол ворот.

Однако «матрасники» ответили молниеносно: Симеоне младший сделал навес на дальнюю штангу, где Серлот выиграл верховую борьбу и отправил мяч в ворота, сократив отставание. «Атлетико» имел шансы сравнять счёт, но Куртуа не дал им этого сделать.

Таким образом, «Реал» вышел в финал Суперкубка Испании, где встретится с «Барселоной» в очередном Эль-Классико. Игра пройдет в воскресенье в 21:00 по киевскому времени.

Суперкубок Испании. Полуфинал.

«Атлетико» – «Реал» – 1:2

Голы: Серлот, 58 – Вальверде, 2, Родриго, 55

Предупреждение: Винисиус Жуниор, 81

«Атлетико»: Облак – Руджери (Молина, 80), Ганцко, Пубиль, Льоренте – Баэна (Гризманн, 60), Галлахер (Ле Норман, 46), Коке (Кардозо, 60), Симеоне – Альварес, Серлот (Альмада, 74).

«Реал»: Куртуа – Каррерас, Рюдигер (Ф. Гарсия, 69), Асенсио (Менди, 69), Вальверде – Беллингем, Чуамени, Камавинга (Себальос, 87) – Винисиус Жуниор (Гюлер, 81), Г. Гарсия, Родриго (Мастантуоно, 87).

Арбитр: Матео Бускетс (Испания).

Стадион: «King Abdullah Sports City» (Джидда, Саудовская Аравия).

АТЛЕТИКО – РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид), асcист Джулиано Симеоне.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид), асcист Федерико Вальверде.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
Атлетико Мадрид Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу Атлетико - Реал Мадрид отчеты
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
