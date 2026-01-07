Атлетико Мадрид

В четверг, 8 января, состоится полуфинальный поединок Суперкубка Испании, в котором встретятся «Атлетико» и «Реал». Матч пройдет в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе «King Abdullah Sports City», игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

«Галактикос» 13 раз выигрывали Суперкубок Испании, а «матрасники» только дважды брали почетный трофей. В текущем национальном чемпионате «Реал» занимает второе место турнирной таблицы, «Атлетико» идет на четвертой позиции. В первом круге нынешней Ла Лиги команда Диего Симеоне разгромила «галактикос» со счетом 5:2. Интересно, что в семи предыдущих очных дуэлях с «Атлетико» «сливочные» смогли одержать всего одну победу. Победитель мадридского дерби в финале Суперкубка Испании встретится с «Барселоной», которая в своем полуфинале разгромила «Атлетик» со счетом 5:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Реал», за которой можно следить в украинской версии сайта.