Воспитанник Динамо решился сменить клуб в Европе

Защитник Мирослав Мазур, воспитанник киевского «Динамо» и нынешний игрок «Хробры», подписал контракт с «Медзью».

Соглашение вступит в силу с 1 июля этого года. Сейчас команду уже представляет вратарь Дмитрий Сидоренко.

«Медзь» в настоящее время делит 6–10 места в таблице первой лиги Польши, тогда как «Хробры» находится на 4–5 позиции.

Ранее сообщалось, что «Верес» из Ровно нашел 3 игроков, которые могли бы усилить одну из самых проблемных зон команды – в списке был Мирослав Мазур, но, очевидно, дело до конкретики не дошло.