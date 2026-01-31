Украина. Премьер лига31 января 2026, 06:32 |
Воспитанник Динамо решился сменить клуб в Европе
Мирослав Мазур будет играть за «Медзь»
31 января 2026, 06:32
Защитник Мирослав Мазур, воспитанник киевского «Динамо» и нынешний игрок «Хробры», подписал контракт с «Медзью».
Соглашение вступит в силу с 1 июля этого года. Сейчас команду уже представляет вратарь Дмитрий Сидоренко.
«Медзь» в настоящее время делит 6–10 места в таблице первой лиги Польши, тогда как «Хробры» находится на 4–5 позиции.
Ранее сообщалось, что «Верес» из Ровно нашел 3 игроков, которые могли бы усилить одну из самых проблемных зон команды – в списке был Мирослав Мазур, но, очевидно, дело до конкретики не дошло.
