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  4. 3 игрока. Клуб УПЛ может усилиться украинским легионером
Украина. Премьер лига
19 января 2025, 23:22 |
391
0

3 игрока. Клуб УПЛ может усилиться украинским легионером

Вадим Червак, Мирослав Мазур и Роман Савченко рассматриваются «Вересом»

19 января 2025, 23:22 |
391
0
3 игрока. Клуб УПЛ может усилиться украинским легионером
ФК Полесье. Вадим Червак

«Верес» из Ровно нашел 3 игроков, которые могли бы усилить одну из самых проблемных зон команды – оборону, сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, украинский клуб рассматривает следующие кандидатуры: Вадим Червак, который не пригодился «Металлисту 1925», Роман Савченко, играющий в аренде за одесский «Черноморец» и свободный агент Мирослав Мазур, последним клубом которого был шведский «Эстерсунд».

С первым из перечисленных клуб планирует подписать контракт в ближайшее время.

Ранее сообщалось о том, что Игорь Харатин рассказал о трансфере в «Верес».

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Данііл Киріяка Источник: Telegram
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