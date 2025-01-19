3 игрока. Клуб УПЛ может усилиться украинским легионером

«Верес» из Ровно нашел 3 игроков, которые могли бы усилить одну из самых проблемных зон команды – оборону, сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, украинский клуб рассматривает следующие кандидатуры: Вадим Червак, который не пригодился «Металлисту 1925», Роман Савченко, играющий в аренде за одесский «Черноморец» и свободный агент Мирослав Мазур, последним клубом которого был шведский «Эстерсунд».

С первым из перечисленных клуб планирует подписать контракт в ближайшее время.

Ранее сообщалось о том, что Игорь Харатин рассказал о трансфере в «Верес».