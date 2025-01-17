Игорь ХАРАТИН: «Хочу своим опытом помочь Вересу»

29-летний украинский полузащитник Игорь Харатин подписал контракт с ровенским «Вересом» и поделился своими впечатлениями от перехода в клуб.

«Сначала мне предложил присоединиться к команде Юрий Викторович Габовда. Затем я пообщался с главным тренером и президентом клуба. Меня заинтересовало это предложение, и поэтому я здесь. Мне понравилось видение развития команды, тем более сейчас она демонстрирует прогресс.

Я хочу играть и помогать команде, а также поддерживать молодых игроков. У меня есть опыт выступлений и в Европе, и в Украине, и я стремлюсь использовать его, чтобы помочь «Вересу».

Некоторые матчи команды я уже просмотрел. В коллективе есть дух борьбы и желание побеждать. Надеюсь, что вместе с «Вересом» мы сможем сделать шаг вперед», – отметил Харатин.