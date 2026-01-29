Испания29 января 2026, 20:36 | Обновлено 29 января 2026, 20:37
Эльче – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 22-го тура Ла Лиги состоится 31 января в 22:00 по киевскому времени
В субботу, 31 января, состоится матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Эльче» и «Барселона».
Игра пройдет в Эльче на стадионе «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Эльче – БарселонаСмотреть трансляцию
