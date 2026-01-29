В субботу, 31 января, состоится матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Эльче» и «Барселона».

Игра пройдет в Эльче на стадионе «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Эльче – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция