Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Эльче
31.01.2026 22:00 - : -
Барселона
Испания
29 января 2026, 20:36 | Обновлено 29 января 2026, 20:37
Матч 22-го тура Ла Лиги состоится 31 января в 22:00 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

В субботу, 31 января, состоится матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Эльче» и «Барселона».

Игра пройдет в Эльче на стадионе «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Эльче – Барселона
По теме:
Реал Мадрид – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Овьедо – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Назван фаворит на должность тренера Реала. Он возглавлял ПСЖ и Арсенал
чемпионат Испании по футболу Эльче Ла Лига смотреть онлайн Барселона
