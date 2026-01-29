Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 января 2026, 19:17 | Обновлено 29 января 2026, 20:28
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо, который играл за сборную Украины, сменил клуб

Сирота присоединился к «Амедспора»

ФК Динамо. Александр Сирота

Защитник киевского «Динамо» Александр Сирота продолжит карьеру в другом турецком клубе. Украинец досрочно покинул «Коджаэлиспор», за который выступал на правах аренды.

Новой командой Сироты стал «Амедспор», который выступает во втором дивизионе чемпионата Турции. Защитник присоединился к клубу на правах аренды до окончания сезона.

Напомним, «Коджаэлиспор» брал Сироту в аренду на весь сезон, однако футболисту не удалось закрепиться в основе.

В этом сезоне на счету Сироты восемь матчей – без результативных действий.

Динамо Киев чемпионат Турции по футболу Амедспор Александр Сирота Коджаэлиспор
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
