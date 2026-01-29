ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо, который играл за сборную Украины, сменил клуб
Сирота присоединился к «Амедспора»
Защитник киевского «Динамо» Александр Сирота продолжит карьеру в другом турецком клубе. Украинец досрочно покинул «Коджаэлиспор», за который выступал на правах аренды.
Новой командой Сироты стал «Амедспор», который выступает во втором дивизионе чемпионата Турции. Защитник присоединился к клубу на правах аренды до окончания сезона.
Напомним, «Коджаэлиспор» брал Сироту в аренду на весь сезон, однако футболисту не удалось закрепиться в основе.
В этом сезоне на счету Сироты восемь матчей – без результативных действий.
Futbolcumuz Oleksandr Syrota'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.— Kocaelispor (@Kocaelispor) January 29, 2026
Oleksandr Syrota'ya emekleri için teşekkür ediyoruz! 👏🏻 pic.twitter.com/MKit1OH51E
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26
Украинец вывел «орлов» в плей-офф Лиги чемпионов!