ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо, который играл за сборную Украины, сменил клуб

Защитник киевского «Динамо» Александр Сирота продолжит карьеру в другом турецком клубе. Украинец досрочно покинул «Коджаэлиспор», за который выступал на правах аренды.

Новой командой Сироты стал «Амедспор», который выступает во втором дивизионе чемпионата Турции. Защитник присоединился к клубу на правах аренды до окончания сезона.

Напомним, «Коджаэлиспор» брал Сироту в аренду на весь сезон, однако футболисту не удалось закрепиться в основе.

В этом сезоне на счету Сироты восемь матчей – без результативных действий.