Украинский центральный защитник турецкого «Коджаэлиспора» Александр Сирота отличился автоголом в матче 7-го тура чемпионата Турции против «Бешикташа».

Это произошло на 90+3-й минуте поединка. В итоге игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Бешикташа».

«Бешикташ» фактически гарантировал себе победу еще в первые 10 минут игры, когда забил дважды, но во втором тайме «Коджаэлиспору» удалось отыграть 1 гол. Мяч Сироты же убил интригу в встрече.

Напомним, контракт Сироты принадлежит киевскому «Динамо».

Суперлига. 7-й тур, 29 сентября

Бешикташ – Коджаэлиспор – 3:1

Голы: Силва, 4, Черны, 10, Сирота, 90+3 (автогол) – Бингол, 50

ВИДЕО. Защитник Динамо отличился автоголом за границей