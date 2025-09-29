ВИДЕО. Защитник Динамо отличился автоголом за границей
Александр Сирота забил за «Бешикташ», но есть нюанс
Украинский центральный защитник турецкого «Коджаэлиспора» Александр Сирота отличился автоголом в матче 7-го тура чемпионата Турции против «Бешикташа».
Это произошло на 90+3-й минуте поединка. В итоге игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Бешикташа».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Бешикташ» фактически гарантировал себе победу еще в первые 10 минут игры, когда забил дважды, но во втором тайме «Коджаэлиспору» удалось отыграть 1 гол. Мяч Сироты же убил интригу в встрече.
Напомним, контракт Сироты принадлежит киевскому «Динамо».
Суперлига. 7-й тур, 29 сентября
Бешикташ – Коджаэлиспор – 3:1
Голы: Силва, 4, Черны, 10, Сирота, 90+3 (автогол) – Бингол, 50
ВИДЕО. Защитник Динамо отличился автоголом за границей
Evimizde 3 puan bizim. 💪— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 29, 2025
Beşiktaş 3-1 Kocaelispor#BurasıBeşiktaş @tupras pic.twitter.com/oI4WbtcRga
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Житомиряне оформляют третью победу подряд
Марта в двух сетах разобралась с Александрой Саснович в третьем круге тысячника