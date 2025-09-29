Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Защитник Динамо отличился автоголом за границей
Чемпионат Турции
Бешикташ
29.09.2025 20:00 – FT 3 : 1
Коджаелиспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
29 сентября 2025, 22:10 | Обновлено 29 сентября 2025, 22:19
803
0

ВИДЕО. Защитник Динамо отличился автоголом за границей

Александр Сирота забил за «Бешикташ», но есть нюанс

29 сентября 2025, 22:10 | Обновлено 29 сентября 2025, 22:19
803
0
ВИДЕО. Защитник Динамо отличился автоголом за границей
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский центральный защитник турецкого «Коджаэлиспора» Александр Сирота отличился автоголом в матче 7-го тура чемпионата Турции против «Бешикташа».

Это произошло на 90+3-й минуте поединка. В итоге игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Бешикташа».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Бешикташ» фактически гарантировал себе победу еще в первые 10 минут игры, когда забил дважды, но во втором тайме «Коджаэлиспору» удалось отыграть 1 гол. Мяч Сироты же убил интригу в встрече.

Напомним, контракт Сироты принадлежит киевскому «Динамо».

Суперлига. 7-й тур, 29 сентября
Бешикташ – Коджаэлиспор – 3:1
Голы: Силва, 4, Черны, 10, Сирота, 90+3 (автогол) – Бингол, 50

ВИДЕО. Защитник Динамо отличился автоголом за границей

По теме:
Украина U-19 – Португалия U-19 – 0:4. В одни ворота. Видео голов, обзор
В ЛЧ Азии звездный Аль-Хиляль выиграл сложнейший матч-триллер в Узбекистане
Верес – Полесье – 1:4. Волчье дерби под ливнем. Видео голов и обзор
Александр Сирота Коджаэлиспор Бешикташ чемпионат Турции по футболу автогол видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Филиппов и «стая» уничтожили Верес. Полесье уверенно одерживает победу
Футбол | 29 сентября 2025, 20:00 21
Филиппов и «стая» уничтожили Верес. Полесье уверенно одерживает победу
Филиппов и «стая» уничтожили Верес. Полесье уверенно одерживает победу

Житомиряне оформляют третью победу подряд

Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Теннис | 29 сентября 2025, 09:17 11
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку

Марта в двух сетах разобралась с Александрой Саснович в третьем круге тысячника

Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Футбол | 29.09.2025, 04:00
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Футбол | 29.09.2025, 21:55
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Футбол | 29.09.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
28.09.2025, 15:32 1
Волейбол
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
28.09.2025, 14:55 1
Футзал
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
29.09.2025, 05:55 3
Футбол
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
29.09.2025, 07:28 1
Бокс
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
28.09.2025, 12:25 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем