Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины

Украинский голкипер Орест Костик, который 15 ноября получил статус свободного агента, рассказал о потенциальном возвращении в Премьер-лигу и желании сыграть в составе национальной команды «сине-желтых».

– Планируете еще поиграть в Украине?

– Конечно. Я всегда открыт к Украине, независимо от ситуации. Всегда хочется вернуться домой, и я готов это сделать. Если будет предложение и в клубе будут видеть меня как игрока, я с радостью вернусь. Украина – это мой дом и чемпионат, в котором хочется играть.

– Какая у вас футбольная мечта?

– Как и у любого футболиста с первого дня. Надо быть реалистом, но мечтать и ставить цели обязательно. Моя мечта – сыграть за сборную Украины.

По итогам прошлого сезона (2025) Костик попал в символическую сборную года в чемпионате Кыргызстана, став лучшим вратарем. Орест провел 26 матчей в составе «Мурас Юнайтед», а также сыграл по четыре поединка в Кубке и Лиге вызова АФК.

26-летний голкипер пропустил суммарно 29 голов, в 11 случаях оставив свои ворота в неприкосновенности.