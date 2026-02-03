Левый Берег – Виктория – 4:1. Разгром в спарринге. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор спарринга украинских команд
Во вторник, 3 февраля, состоялся спарринг между киевским «Левым Берегом» и сумской «Викторией».
Один из лидеров Первой лиги добыл ожидаемую победу со счетом 4:1. В составах обеих команд забили игроки, проходящие просмотр.
Товарищеский матч.
Левый Берег – Виктория – 4:1
Голы: Воробчак, 33, Галоян, 49, Н. Волошин, 61, ИНП, 85 – ГНП, 75
Левый Берег (1 тайм): Жмурко, Соколов, Якимов, Самар, Сидней, Банада, Косовский, Воробчак, Шастал, Диего, Венделл.
Левый Берег (2 тайм): Механов, ГНП, Чепурный, Коваленко, Бонсу (Астахов, 80), ИНП, ИНП (Галас, 80), Тищенко (Криворучко, 80), В. Волошин, Галоян (ИНП, 80), Н. Волошин (Гуничев, 80).
Видео голов и обзор матча:
