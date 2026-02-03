Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Левый Берег – Виктория – 4:1. Разгром в спарринге. Видео голов, обзор матча
Товарищеские матчи
Левый Берег
03.02.2026 12:00 – FT 4 : 1
Виктория Сумы
Украина. Первая лига
03 февраля 2026, 21:47 | Обновлено 03 февраля 2026, 21:49
54
0

Смотрите видеообзор спарринга украинских команд

Левый Берег – Виктория – 4:1. Разгром в спарринге. Видео голов, обзор матча
ФК Левый Берег

Во вторник, 3 февраля, состоялся спарринг между киевским «Левым Берегом» и сумской «Викторией».

Один из лидеров Первой лиги добыл ожидаемую победу со счетом 4:1. В составах обеих команд забили игроки, проходящие просмотр.

Товарищеский матч.

Левый Берег – Виктория – 4:1

Голы: Воробчак, 33, Галоян, 49, Н. Волошин, 61, ИНП, 85 – ГНП, 75

Левый Берег (1 тайм): Жмурко, Соколов, Якимов, Самар, Сидней, Банада, Косовский, Воробчак, Шастал, Диего, Венделл.

Левый Берег (2 тайм): Механов, ГНП, Чепурный, Коваленко, Бонсу (Астахов, 80), ИНП, ИНП (Галас, 80), Тищенко (Криворучко, 80), В. Волошин, Галоян (ИНП, 80), Н. Волошин (Гуничев, 80).

Видео голов и обзор матча:

Шахтер получил усиление на позицию вингера. Уже провел матч
Полесье – Европа – 6:0. Забивали на любой вкус. Видео голов и обзор матча
ПОНОМАРЕНКО: «Надеюсь, будем в отличной форме»
товарищеские матчи Виктория Сумы учебно-тренировочные сборы Левый Берег Киев Назарий Воробчак Симон Галоян Назар Волошин (Левый Берег)
