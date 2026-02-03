Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ПОНОМАРЕНКО: «Надеюсь, будем в отличной форме»
Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 20:41
0

ПОНОМАРЕНКО: «Надеюсь, будем в отличной форме»

Матвей рассказал о подготовке киевлян к возобновлению сезона

Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко поделился впечатлениями от сборов в Турции с новым тренерским штабом:

– У нас было два выходных, успел немного восстановиться, расслабиться, отдохнуть и выспаться, ведь на сборах у нас ранний подъем – в 8:00 утра. Теперь с новыми силами продолжим готовиться ко второму микроциклу и второй части сезона.

– Расскажите подробнее о сегодняшней тренировке, которая началась в зале и продолжилась на поле.

– От тренировки хорошие впечатления, чувствую себя отлично, потому что отдохнул. Мы с новыми силами вошли в новый микроцикл, поэтому, думаю, все чувствуют себя хорошо и в хорошем настроении. Сегодня сначала был зал, так как после отдыха нужно было выполнять функциональную работу и упражнения на мышцы кора. Потом вышли на поле, отработали пас, удержание мяча с заданиями, словом, сделали хорошую работу. А в конце занятия немного пробежались, чтобы набрать километраж и получить хорошую нагрузку.

– Можно ли эту тренировку назвать самой интенсивной?

– Наверное, да, так как, как я уже сказал, в конце мы еще бегали, а раньше такого не было. Поэтому да, если брать одно занятие в целом, оно было самым интенсивным.

– В каком функциональном состоянии команда на данный момент?

– Уже неплохом. Мы и тест бегали с самого начала, так что команда в принципе готова. Но у нас еще есть две недели, чтобы полноценно подготовиться к возобновлению чемпионата. За это время хорошо поработаем, ведь тренировки дважды в день плюс контрольные игры. Наберем оптимальные кондиции и, надеюсь, будем в отличной форме.

– Вы довольны собой?

– На 70 процентов, так как еще есть над чем прибавлять.

Иван Чирко Источник: ФК Динамо Киев
