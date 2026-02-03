3 февраля 2026 года, во вторник, проходит ответный матч полуфинала Кубка английской лиги между «Арсеналом» и «Челси».

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги между этими командами закончился гостевой победой «Арсенала» со счетом 3:2.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Кубок английской лиги. 1/2 финала, ответный матч, 3 февраля

Арсенал – Челси – 0:0 (1-й матч – 3:2)

