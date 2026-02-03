Арсенал – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка английской лиги
3 февраля 2026 года, во вторник, проходит ответный матч полуфинала Кубка английской лиги между «Арсеналом» и «Челси».
Игра проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги между этими командами закончился гостевой победой «Арсенала» со счетом 3:2.
Кубок английской лиги. 1/2 финала, ответный матч, 3 февраля
Арсенал – Челси – 0:0 (1-й матч – 3:2)
