В Манчестер Сити нашли замену Холанду
Хоакин Паничелли может продолжить карьеру в английском гранде
Аргентинский нападающий «Страсбурга» Хоакин Паничелли может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, 23-летний футболист в Манчестере может заменить норвежского бомбардира Эрлинга Холанда, который попал на радары «Барселоны» и «Реала».
В текущем сезоне Хоакин Паничелли провел 28 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 13 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что звезда «Манчестер Сити» решил покинуть клуб.
