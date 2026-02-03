В Манчестер Сити нашли замену Холанду

Аргентинский нападающий «Страсбурга» Хоакин Паничелли может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 23-летний футболист в Манчестере может заменить норвежского бомбардира Эрлинга Холанда, который попал на радары «Барселоны» и «Реала».

В текущем сезоне Хоакин Паничелли провел 28 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 13 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Манчестер Сити» решил покинуть клуб.