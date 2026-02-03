Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
03 февраля 2026, 22:28 | Обновлено 03 февраля 2026, 22:29
В Манчестер Сити нашли замену Холанду

Хоакин Паничелли может продолжить карьеру в английском гранде

Getty Images/Global Images Ukraine. Хоакин Паничелли

Аргентинский нападающий «Страсбурга» Хоакин Паничелли может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 23-летний футболист в Манчестере может заменить норвежского бомбардира Эрлинга Холанда, который попал на радары «Барселоны» и «Реала».

В текущем сезоне Хоакин Паничелли провел 28 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 13 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Манчестер Сити» решил покинуть клуб.

По теме:
ВИДЕО. Барселона выиграла первый тайм у обидчика Реала благодаря голу Ямаля
ФОТО. Звезда Реала стал завсегдатаем ночных клубов. Неожиданный игрок
Карпаты определились с еще одним новичком. Он приедет в Испанию
Хоакин Паничелли трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Страсбург Манчестер Сити Барселона Реал Мадрид трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
