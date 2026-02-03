Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Байер разгромил Санкт-Паули и стал первым полуфиналистом Кубка Германии
Кубок Германии
Байер
03.02.2026 21:45 – FT 3 : 0
Санкт-Паули
Кубок Германии
58
0

Байер разгромил Санкт-Паули и стал первым полуфиналистом Кубка Германии

Леверкузенская команда переиграла соперников со счетом 3:0

Байер разгромил Санкт-Паули и стал первым полуфиналистом Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

Леверкузенский Байер стал первым полуфиналистом Кубка Германии сезона 2025/26.

В четвертьфинале фармацевты переиграли команду Санкт-Паули со счетом 3:0 на домашнем стадионе Бай-Арена.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за Байер отличились Мартин Террье, Патрик Шик и Йонас Хофманн.

Другие четвертьфинале матчи Кубка Германии: Бавария – РБ Лейпциг (11.02), Герта – Фрайбург (10.02), Хольштайн – Штутгарт (04.02).

Кубок Германии 2025/26. 1/4 финала, 3 января

Байер – Санкт-Паули – 3:0

Голы: Террье, 31, Шик, 63, Хофманн, 90+2

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Сообщить об ошибке

