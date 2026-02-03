Байер разгромил Санкт-Паули и стал первым полуфиналистом Кубка Германии
Леверкузенская команда переиграла соперников со счетом 3:0
Леверкузенский Байер стал первым полуфиналистом Кубка Германии сезона 2025/26.
В четвертьфинале фармацевты переиграли команду Санкт-Паули со счетом 3:0 на домашнем стадионе Бай-Арена.
Голами за Байер отличились Мартин Террье, Патрик Шик и Йонас Хофманн.
Другие четвертьфинале матчи Кубка Германии: Бавария – РБ Лейпциг (11.02), Герта – Фрайбург (10.02), Хольштайн – Штутгарт (04.02).
Кубок Германии 2025/26. 1/4 финала, 3 января
Байер – Санкт-Паули – 3:0
Голы: Террье, 31, Шик, 63, Хофманн, 90+2
