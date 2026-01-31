Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»

Летом минувшего года юный украинский форвард «Байера» Артем Степанов сделал большой шаг вперед в профессиональной карьере. После выступлений за команды U-17 и U-19 в региональных немецких соревнованиях за «фармацевтов» уроженец Луцка на правах сезонной аренды перебрался в «Нюрнберг». И дело даже не в том, что в возможности украинца поверил 9-кратный чемпион Германии, который ныне обитает во Второй Бундеслиге. Крайне важно то, что в стане «Нюрнберга» Степанов наконец-то получил заветные шанс и возможность проявить себя во взрослом футболе.

По юношам Артем Степанов действительно выделялся. Причем не только габаритами (нынешний рост украинца – 192 сантиметра), но и результативной игрой – за команды различных возрастных категорий «Волыни», «Шахтера», а впоследствии и «Байера», куда Степанов уехал летом 2022-го, после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны. Антропометрия, внешность и большое количество забитых мячей даже послужили поводом для того, что в какой-то момент Степанова прозвали «украинским Холандом», что даже вызвало то ли смех, то ли раздражение у самого Артема.

Впрочем, СМИ умеют не только выдавать авансы, но и со всей строгостью спрашивать за результат и поступки. Весной минувшего года стало известно о том, что Артем Степанов дважды отказался от вызова в юношескую сборную Украины, в какой-то момент и вовсе поставив под сомнение свои дальнейшие перспективы выступлений под сине-желтыми знаменами. Сам футболист и его представители сперва настойчиво опровергали слухи, но в конце концов правда вылезла наружу – Степанов не пожелал играть за сборную Украины U-20 из-за натянутых, а то и вовсе конфликтных, отношений с главным тренером этой команды Дмитрием Михайленко, а также рядом исполнителей в коллективе.

Такое дерзкое поведение юного форварда вызвало в основном крайне негативную реакцию в отечественном экспертном сообществе. Большинство специалистов однозначно давали понять – юноша позволяет себе лишнее, пытаясь диктовать свои условия УАФ вместо того, чтобы просто спокойно делать свою работу. Но как бы там ни было, а Степанов все-таки добился своего. Вместо вызовов в юношескую сборную Украины, куда он более чем подходил по возрасту, уже в сентябре 2025-го форвард дебютировал за молодежную команду страны, с главным тренером которой, 50-летним испанцем Унаи Мельгосой, имел несколько личных разговоров и налаженные контакты.

В сентябре казалось, что перед Степановым открылись практически все двери в его то 18 лет: возможность дебютировать во взрослом футболе в рядах «Нюрнберга», а также – выступать за сборную Украины U-21, де-факто «перепрыгнув» одну ступеньку в системе сборных команды страны. Но дальнейший ход событий очень быстро показал, что свою энергию Артем Степанов, «бодаясь» с Михайленко и прочими неугодными ему представителями отечественного футбола, растратил откровенно не туда. Уже в октябре главный тренер «Нюрнберга» Мирослав Клозе впервые выступил с публичной критикой в адрес украинского новобранца, от которого ожидали быстрой адаптации, стремительного прогресса и, конечно же, результативной игры.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирослав Клозе и Артем Степанов

В какой-то момент Степанов просто перестал попадать в заявку на игры «Нюрнберга», а Клозе, когда его попросили прокомментировать происходящее, заявил следующее: «Мы уже достаточно говорили об этой ситуации с ним. Он знает, что делает правильно, а что пока не очень. Я же сказал: он – еще молодой. Молодые игроки очень легкомысленно все представляют, некоторые считают себя более продвинутыми, чем есть на самом деле. По моему мнению, было бы просто честно указать им на это. Я понимаю его реакцию, я все понимаю. Но в какой-то момент нужно перезагрузиться и сосредоточиться на настоящем. Ведь футбол продолжается. Сколько времени ему еще нужно, чтобы начать с нуля?».

И если бы эти слова прозвучали от кого-то другого, а не от Клозе, их бы еще можно было воспринимать с долей скепсиса. Но когда юного нападающего раскритиковал в прошлом великолепный представитель этого же игрового амплуа, да еще и лучший бомбардир в истории сборной Германии, а также лучший голеадор в истории финальных частей чемпионатов мира по футболу, то это точно тот фактор, на который нужно обращать внимание.

С конца октября и по конец декабря Клозе продолжил предоставлять шансы Степанову в первой команде. Но у украинского форварда так и не получалось соответствовать ожиданиям. В итоге к зимней паузе во Второй Бундеслиге Артем пришел с показателем в 13 сыгранных поединков (678 минут). в которых ему посчастливилось отличиться лишь 1 результативной передачей. Если в «Байере» на уровне юношеских команд и турниров показатель ожидаемых голов у Степанова в среднем составлял порядка 0,6 – 0,85xG за матч, то в «Нюрнберге» он быстро скатился до вполне заурядных 0,19xG в рамках Второй Бундеслиги…

Неудивительно, что 20 января, после очередного непопадания Степанова в заявку «Нюрнберга», Клозе заявил следующее: «Артем просто не попал в состав. Вот что я ему сказал: я давал ему игровое время и достаточно его видел на поле. Он должен выдержать конкуренцию. Речь идет о результативности. Я тренер, и должен оценивать то, что вижу, и действовать соответственно».

Слова и поступки Мирослава Клозе вряд ли могут вызвать желание их оспаривать, если мы стремимся к объективности. Нечто подобное осознали и в руководстве «Нюрнберга», и в «Байере», да и сам Степанов, очевидно, также наконец-то понял, что яркого и светлого будущего в команде Клозе у него не будет. Поэтому перед закрытием январского трансферного окна Артем успел согласовать досрочное расторжение аренды в «Нюрнберге», а также переезд в Нидерланды.

Новой командой талантливого украинца стал «Утрехт» – достаточно успешный коллектив, по меркам Эредивизи, в последние десять лет, который взял Степанова в аренду до конца сезона. Но куда важнее и симптоматичнее во всей этой истории другое – нидерландский клуб договорился с «Байером» о включении в договор по Артему опции выкупа. Иными словами, летом «Утрехт» будет иметь полное право, предварительно уплатив оговоренную компенсацию, на заключение полноценного контракта со Степановым.

А что это значит? Прежде всего, то, что в «Байере» потеряли веру в способность Степанова в реальности стать «новым Холандом». Иначе бы боссы леверкузенцев ни в коем случае не соглашались бы на включение в арендный договор с «Утрехтом» опции на выкуп. Когда клуб видит перспективу и рассчитывает на своего молодого исполнителя, он точно не соглашается на подобные условия, отправляя игрока временно набираться опыта в другую команду. И это банальные истины, окончательно развеявшие ореол крайне успешного отечественного вундеркинда, который в какой-то момент начал образовываться вокруг Степанова.

И, что уж там говорить, изначально европейский вектор карьеры Степанова действительно выглядел фантастическим. Форварду удалось договориться с одним из наиболее сильных клубов Германии, который затем еще и стал чемпионом Бундеслиги в сезоне-2023/24, вписав свое имя в историю, как команда, не потерпевшая за весь чемпионат ни единого поражения. Но своего вклада в тот успех «фармацевтов» Степанов так и не сделал, да и теперь, после провала в «Нюрнберге», его перспективы в «Байере» выглядят крайне туманными – тут бы еще в «Утрехте» не ударить лицом в грязь…

Собственно говоря, о последнем нынче Степанов и должен задуматься крайне серьезно. В минувшем году Артем действительно очень много сил и энергии потратил на те вещи, которыми заниматься был не должен. Да, ему выдавали огромные авансы. Да, его выбрал один из лучших клубов Германии. Да, пресса дала ему зычное прозвище. Да, по юношам Артему удавалось забивать много и со вкусом. Но ведь ничего из этого не давало Степанову ровно никакого морального права зазнаваться. В большом футболе Артем еще не добился ровным счетом ничего, и его игрища с Михайленко – это, скорее, проявление чего-то неправильного. Того, чем молодой футболист в принципе заниматься не должен.

Getty Images/Global Images Ukraine

Это уже когда футболист имеет определенный имидж, трофеи и признание за плечами, он может заниматься какими-то манипуляциями по отношению к неугодному ему тренеру. Такое в футболе в принципе бывало, и специалистов даже увольняли в угоду великим игрокам. Но в том-то и дело, что великим, а кем был Степанов на момент своих отказов приезжать в юношескую сборную Украины? Экс-фулбек «сине-желтых» Артем Федецкий как-то в одном из интервью дал весьма исчерпывающий ответ на подобного рода вопросы…

Как бы там ни было, а все происходящее ныне вокруг Артема Степанова – это огромный опыт для футболиста. Конечно же, лучше бы ему было делать выводы на чужих ошибках, избегая скандалов и нагнетаний в прессе, но… Случилось так, как случилось. Сейчас Степанов уже ничего не может изменить в прошлом, зато у него еще есть все возможности, чтобы все-таки сделать светлым свое будущее. Нужно просто перевернуть страницу, забыть обо всем, что было прежде, и постараться заиграть в «Утрехте» так, как от Артема ждали еще в «Нюрнберге». В конце концов, плохие дни бывают у всех, главное – чтобы хороших в итоге оказывалось в разы больше. Вот тогда точно никто не скажет, что все было зря...