Известно, почему Степанов дважды отказался ехать в сборную Украины
У футболиста были проблемы в коллективе
Нападающий «Байера» Артем Степанов дважды отклонил вызов в сборную Украины U-20.
По информации журналиста Игоря Цыганыка, у игрока возникли проблемы в коллективе, он не мог поладить с рядом игроков и тренерским штабом, что стало причиной отказа возвращаться в лагерь «сине-желтых».
Но похоже, проблемы были решены, ведь тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса заверил, что Артем Степанов будет играть именно за украинскую сборную.
Форвард сборной Украины U-20 и немецкого «Байера» Артем Степанов на правах аренды проведет сезон 2025/26 в «Нюрнберге». Отметим, что украинец феерично начал тренировочный сбор с командой, забив семь голов в трех матчах.
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