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  4. Известно, почему Степанов дважды отказался ехать в сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
14 июля 2025, 22:57 |
1043
0

Известно, почему Степанов дважды отказался ехать в сборную Украины

У футболиста были проблемы в коллективе

14 июля 2025, 22:57 |
1043
0
Известно, почему Степанов дважды отказался ехать в сборную Украины
УАФ. Артем Степанов

Нападающий «Байера» Артем Степанов дважды отклонил вызов в сборную Украины U-20.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, у игрока возникли проблемы в коллективе, он не мог поладить с рядом игроков и тренерским штабом, что стало причиной отказа возвращаться в лагерь «сине-желтых».

Но похоже, проблемы были решены, ведь тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса заверил, что Артем Степанов будет играть именно за украинскую сборную.

Форвард сборной Украины U-20 и немецкого «Байера» Артем Степанов на правах аренды проведет сезон 2025/26 в «Нюрнберге». Отметим, что украинец феерично начал тренировочный сбор с командой, забив семь голов в трех матчах.

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ВИДЕО. Продолжает зажигать. Степанов забил 7-й гол в 3 матчах за Нюрнберг
сборная Украины по футболу U-20 Артем Степанов Игорь Цыганык
Дмитрий Олейник Источник: Циганик LIVE
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