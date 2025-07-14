Известно, почему Степанов дважды отказался ехать в сборную Украины

Нападающий «Байера» Артем Степанов дважды отклонил вызов в сборную Украины U-20.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, у игрока возникли проблемы в коллективе, он не мог поладить с рядом игроков и тренерским штабом, что стало причиной отказа возвращаться в лагерь «сине-желтых».

Но похоже, проблемы были решены, ведь тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса заверил, что Артем Степанов будет играть именно за украинскую сборную.

Форвард сборной Украины U-20 и немецкого «Байера» Артем Степанов на правах аренды проведет сезон 2025/26 в «Нюрнберге». Отметим, что украинец феерично начал тренировочный сбор с командой, забив семь голов в трех матчах.