Мельгоса сообщил, за какую национальную сборную будет играть Артем Степанов
Мельгоса убежден, что Артем будет играть за украинскую команду
Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса рассказал, за какую сборную будет играть Артем Степанов.
«Я имел личные беседы с окружением Степанова и самим Артемом. Между нами все нормально, понятно и нет никаких проблем. Я всегда думаю, как мы, тренеры, можем помочь игрокам. Как лучше подойти к ним во время сборов, что работает, а что – нет. Они сами выбирают, какими должны быть их отношения с национальной командой. Мы никогда не будем давить или заставлять кого-то выступать за сборную. Конечно, мы видим реакцию общества и фанатов.
Я на 100% уверен, что Степанов хочет играть за сборную [Украины], и мы решим эту ситуацию. Да, бывают моменты, когда возникают такие трудности, но не все всегда бывает идеально», – сказал Степанов.
Ранее сообщалось, что форвард сборной Украины U-19 и немецкого «Байера» Артем Степанов продолжит карьеру в клубе, который выступает во Второй Бундеслиге.
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