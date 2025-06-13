Мельгоса сообщил, за какую национальную сборную будет играть Артем Степанов

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса рассказал, за какую сборную будет играть Артем Степанов.

«Я имел личные беседы с окружением Степанова и самим Артемом. Между нами все нормально, понятно и нет никаких проблем. Я всегда думаю, как мы, тренеры, можем помочь игрокам. Как лучше подойти к ним во время сборов, что работает, а что – нет. Они сами выбирают, какими должны быть их отношения с национальной командой. Мы никогда не будем давить или заставлять кого-то выступать за сборную. Конечно, мы видим реакцию общества и фанатов.

Я на 100% уверен, что Степанов хочет играть за сборную [Украины], и мы решим эту ситуацию. Да, бывают моменты, когда возникают такие трудности, но не все всегда бывает идеально», – сказал Степанов.

Ранее сообщалось, что форвард сборной Украины U-19 и немецкого «Байера» Артем Степанов продолжит карьеру в клубе, который выступает во Второй Бундеслиге.