ОФИЦИАЛЬНО. Артем Степанов продолжит карьеру во Второй Бундеслиге

Форвард сборной Украины U-19 и немецкого «Байера» Артем Степанов продолжит карьеру в клубе, который выступает во Второй Бундеслиге.

Официальный сайт «Нюрнберга» сообщил, что 17-летний футболист проведет сезон 2025/26 в аренде:

«Продолжается планирование состава на предстоящий сезон: центральный нападающий Артем Степанов переходит в аренду в «Нюрнберг». 17-летний игрок уже несколько раз вызывался в основной состав «Байера» из Леверкузена в этом сезоне и на данный момент дважды сыграл в Лиге чемпионов.

В молодежной лиге Германии до 19 лет он забил десять голов в десяти матчах. Нападающий ростом 1,92 метра также играл в Молодежной лиге. Там он забил один гол в четырех играх. Летом 2022 года он перешел в Германию из молодежной команды чемпиона Украины донецкого «Шахтера», – сообщили в немецком клубе.

«В случае с Артемом нам удалось убедить чрезвычайно талантливого и востребованного игрока присоединиться к нашей команде. Мы очень рады, что он выбрал «Нюрнберг» и хочет продолжить свое развитие вместе с нами.

Он выделяется своей техникой, умением играть головой и сильным завершением в атаке. Вместе со всей тренерской командой он будет работать над дальнейшим улучшением своего профиля, чтобы закрепиться на профессиональной арене», – заявил спортивный директор Джоти Хатзиалексиу.

«Нюрнберг» занимает десятое место во Второй Бундеслиге, в активе клуба – 45 баллов.