12 июля состоялся товарищеский матч между немецкими «Нюрнбергом» и «Швайнфуртом».

Встреча закончилась победой номинальных гостей со счетом 1:2.

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Единственный гол «Нюрнберга» был забит украинским нападающим Артемом Степановым. Для него этот забитый мяч стал уже седьмым в 3 спаррингах его команды на летних предсезонных сборах.

Ранее Артем Степанов оформил покер в ворота «Герсбрука» и дубль в ворота «Швабиш Галля».

ВИДЕО. Продолжает зажигать. Степанов забил 7-й гол в 3 матчах за Нюрнберг