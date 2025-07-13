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  4. ВИДЕО. Продолжает зажигать. Степанов забил 7-й гол в 3 матчах за Нюрнберг
Германия
13 июля 2025, 14:22 |
812
2

ВИДЕО. Продолжает зажигать. Степанов забил 7-й гол в 3 матчах за Нюрнберг

Украинский нападающий очень качественно проводит предсезонные сборы

13 июля 2025, 14:22 |
812
2
ВИДЕО. Продолжает зажигать. Степанов забил 7-й гол в 3 матчах за Нюрнберг
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

12 июля состоялся товарищеский матч между немецкими «Нюрнбергом» и «Швайнфуртом».

Встреча закончилась победой номинальных гостей со счетом 1:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол «Нюрнберга» был забит украинским нападающим Артемом Степановым. Для него этот забитый мяч стал уже седьмым в 3 спаррингах его команды на летних предсезонных сборах.

Ранее Артем Степанов оформил покер в ворота «Герсбрука» и дубль в ворота «Швабиш Галля».

ВИДЕО. Продолжает зажигать. Степанов забил 7-й гол в 3 матчах за Нюрнберг

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Артем Степанов Нюрнберг товарищеские матчи Вторая Бундеслига чемпионат Германии по футболу видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 2
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MIRRA
Судячи з ситуації, мабуть він вже не цкраїнський нападник
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0
serhiy1
пофік
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-1
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