ВИДЕО. Продолжает зажигать. Степанов забил 7-й гол в 3 матчах за Нюрнберг
Украинский нападающий очень качественно проводит предсезонные сборы
12 июля состоялся товарищеский матч между немецкими «Нюрнбергом» и «Швайнфуртом».
Встреча закончилась победой номинальных гостей со счетом 1:2.
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Единственный гол «Нюрнберга» был забит украинским нападающим Артемом Степановым. Для него этот забитый мяч стал уже седьмым в 3 спаррингах его команды на летних предсезонных сборах.
Ранее Артем Степанов оформил покер в ворота «Герсбрука» и дубль в ворота «Швабиш Галля».
ВИДЕО. Продолжает зажигать. Степанов забил 7-й гол в 3 матчах за Нюрнберг
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