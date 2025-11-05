«Я смеялся». Степанов отреагировал на свои сравнения с Холандом

Украинский нападающий «Нюрнберга» Артем Степанов отреагировал на сравнения с звездным нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

«Конечно, когда я это прочитал, и потом, что обо мне писали... я смеялся. Не то, чтобы не было никакого давления на меня после перехода в «Нюрнберг» или чего-то подобного, но это немного раздражало», – сказал 18-летний нападающий в интервью пресс-службе своего клуба.

В текущем сезоне Артем сыграл за первую команду «Нюрнберга» 9 матчей, в которых отличился одним забитым мячом.

Ранее главный тренер «Нюрнберга» Мирослав Клозе жестко раскритиковал Степанова.