Кейн забил 20+ голов в Бундеслиге в третьем сезоне подряд
Каков рекорд англичанина в чемпионате Германии по количеству забитых мячей в одном сезоне?
Английский нападающий Баварии Гарри Кейн в третьем сезоне подряд забил 20+ голов в немецкой Бундеслиге.
В матче 16-го тура, в котором Бавария победила Вольфсбург со счетом 8:1, англичанин отличился 20-м голом в сезоне 2025/26.
Таким образом, в каждом из своих сезонов в Бундеслиге Кейн забивал не менее 20 голов.
В прошлом сезоне 2024/25 английский нападающий отличился 26 голами, а рекордным для Кейна продолжает быть кампания 2023/24, в которой англичанину удалось забить 36 голов.
Голы Гарри Кейна в Бундеслиге по сезонам
- 36 – 2023/24
- 26 – 2024/25
- 20 – 2025/26
It's a hat-trick of Bundesliga campaigns with 2️⃣0️⃣➕ goals for Harry Kane! 🔥— Flashscore.com (@Flashscorecom) January 11, 2026
How many will he finish on this season? 📈#FCBWOB pic.twitter.com/ZFzcRYDaaJ
