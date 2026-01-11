Кейн забил 20+ голов в Бундеслиге в третьем сезоне подряд

Английский нападающий Баварии Гарри Кейн в третьем сезоне подряд забил 20+ голов в немецкой Бундеслиге.

В матче 16-го тура, в котором Бавария победила Вольфсбург со счетом 8:1, англичанин отличился 20-м голом в сезоне 2025/26.

Таким образом, в каждом из своих сезонов в Бундеслиге Кейн забивал не менее 20 голов.

В прошлом сезоне 2024/25 английский нападающий отличился 26 голами, а рекордным для Кейна продолжает быть кампания 2023/24, в которой англичанину удалось забить 36 голов.

Голы Гарри Кейна в Бундеслиге по сезонам

36 – 2023/24

26 – 2024/25

20 – 2025/26