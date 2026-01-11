Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кейн забил 20+ голов в Бундеслиге в третьем сезоне подряд
Германия
11 января 2026, 22:02 | Обновлено 11 января 2026, 22:04
163
0

Кейн забил 20+ голов в Бундеслиге в третьем сезоне подряд

Каков рекорд англичанина в чемпионате Германии по количеству забитых мячей в одном сезоне?

11 января 2026, 22:02 | Обновлено 11 января 2026, 22:04
163
0
Кейн забил 20+ голов в Бундеслиге в третьем сезоне подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский нападающий Баварии Гарри Кейн в третьем сезоне подряд забил 20+ голов в немецкой Бундеслиге.

В матче 16-го тура, в котором Бавария победила Вольфсбург со счетом 8:1, англичанин отличился 20-м голом в сезоне 2025/26.

Таким образом, в каждом из своих сезонов в Бундеслиге Кейн забивал не менее 20 голов.

В прошлом сезоне 2024/25 английский нападающий отличился 26 голами, а рекордным для Кейна продолжает быть кампания 2023/24, в которой англичанину удалось забить 36 голов.

Голы Гарри Кейна в Бундеслиге по сезонам

  • 36 – 2023/24
  • 26 – 2024/25
  • 20 – 2025/26
По теме:
Вольфсбург потерпел крупнейшее в истории клуба поражение в Бундеслиге
Тотальная доминация. Бавария разгромила Вольфсбург с непристойным счетом
Бавария – Вольфсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Бундеслига Вольфсбург Бавария статистика чемпионат Германии по футболу Бавария - Вольфсбург Гарри Кейн
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Футбол | 11 января 2026, 07:16 1
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо

Стало известно, как был уволен Демьяненко в 2007 году

Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Футбол | 11 января 2026, 10:30 7
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист

Киевляне намерены подписать турка Эрена Айдина

Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Футбол | 11.01.2026, 19:41
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
На Сикана появился неожиданный претендент. Даниил может перейти в топ-лигу
Футбол | 11.01.2026, 22:16
На Сикана появился неожиданный претендент. Даниил может перейти в топ-лигу
На Сикана появился неожиданный претендент. Даниил может перейти в топ-лигу
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Футбол | 11.01.2026, 09:00
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
10.01.2026, 14:19
Футбол
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
11.01.2026, 05:55 1
Футбол
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
11.01.2026, 07:31 2
Теннис
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
11.01.2026, 05:12 1
Бокс
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
10.01.2026, 14:57 1
Футбол
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
11.01.2026, 07:54 14
Футбол
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
10.01.2026, 05:55 5
Биатлон
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем