Саудовская Аравия01 февраля 2026, 08:50 | Обновлено 01 февраля 2026, 08:51
783
0
Бензема нашел себе новый клуб. Трансфер близко
Французский нападающий может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле»
Французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле». Об этом сообщает JK4.
По информации источника, 37-летний футболист близок к переходу в состав лидера чемпионата Саудовской Аравии.
В текущем сезоне Карим Бензема провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 16 забитыми мячами. Веб-портал Transfermaarkt оценивает стоимость игрока в шесть миллионов евро.
Ранее сообщалось о том. что Бензема отказался играть за «Аль-Иттихад».
