Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бензема нашел себе новый клуб. Трансфер близко
Саудовская Аравия
01 февраля 2026, 08:50 | Обновлено 01 февраля 2026, 08:51
Французский нападающий может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле»

Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле». Об этом сообщает JK4.

По информации источника, 37-летний футболист близок к переходу в состав лидера чемпионата Саудовской Аравии.

В текущем сезоне Карим Бензема провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 16 забитыми мячами. Веб-портал Transfermaarkt оценивает стоимость игрока в шесть миллионов евро.

Ранее сообщалось о том. что Бензема отказался играть за «Аль-Иттихад».

Аль-Хиляль Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда трансферы чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
