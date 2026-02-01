Бензема нашел себе новый клуб. Трансфер близко

Французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле». Об этом сообщает JK4.

По информации источника, 37-летний футболист близок к переходу в состав лидера чемпионата Саудовской Аравии.

В текущем сезоне Карим Бензема провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 16 забитыми мячами. Веб-портал Transfermaarkt оценивает стоимость игрока в шесть миллионов евро.

Ранее сообщалось о том. что Бензема отказался играть за «Аль-Иттихад».