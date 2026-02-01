Скандальный игрок Динамо не готов навсегда покинуть клуб
Бленуце рассматривает только вероятность аренды
Форвард киевского «Динамо» Владислав Бленуце все же может сменить клуб в ближайшее время. Интерес к 24-летнему нападающему проявляет бухарестское «Динамо», которое рассматривает украинского легионера как усиление атаки для выступлений в Суперлиге Румынии.
Бленуце перешел в «Динамо» Киев в текущем сезоне, однако закрепиться в составе столичного клуба не сумел. На его счету 10 матчей и один забитый мяч во всех турнирах
Президент бухарестского клуба Андрей Николеску подтвердил, что переговоры между сторонами продолжаются, но окончательного решения пока нет. По его словам, сам Бленуце заинтересован в переходе исключительно на правах аренды.
«Ситуация с Бленуце остается открытой. Нужно прежде всего договориться с «Динамо» Киев. Мы предложили свой вариант, они – свой, с обязательной опцией выкупа, независимо от обстоятельств. Думаю, мы можем найти компромисс по игровым минутам и другим деталям, но важно поговорить и с футболистом. В принципе, Владислава интересует только аренда», – заявил Николеску.
Также функционер подчеркнул, что румынский клуб хотел бы оформить аренду как минимум на один год, ведь краткосрочное соглашение не гарантирует ожидаемого результата.
