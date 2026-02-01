Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Скандальный игрок Динамо не готов навсегда покинуть клуб
Украина. Премьер лига
01 февраля 2026, 09:15 |
Скандальный игрок Динамо не готов навсегда покинуть клуб

Бленуце рассматривает только вероятность аренды

ФК Динамо. Владислав Бленуце

Форвард киевского «Динамо» Владислав Бленуце все же может сменить клуб в ближайшее время. Интерес к 24-летнему нападающему проявляет бухарестское «Динамо», которое рассматривает украинского легионера как усиление атаки для выступлений в Суперлиге Румынии.

Бленуце перешел в «Динамо» Киев в текущем сезоне, однако закрепиться в составе столичного клуба не сумел. На его счету 10 матчей и один забитый мяч во всех турнирах

Президент бухарестского клуба Андрей Николеску подтвердил, что переговоры между сторонами продолжаются, но окончательного решения пока нет. По его словам, сам Бленуце заинтересован в переходе исключительно на правах аренды.

«Ситуация с Бленуце остается открытой. Нужно прежде всего договориться с «Динамо» Киев. Мы предложили свой вариант, они – свой, с обязательной опцией выкупа, независимо от обстоятельств. Думаю, мы можем найти компромисс по игровым минутам и другим деталям, но важно поговорить и с футболистом. В принципе, Владислава интересует только аренда», – заявил Николеску.

Также функционер подчеркнул, что румынский клуб хотел бы оформить аренду как минимум на один год, ведь краткосрочное соглашение не гарантирует ожидаемого результата.

Владислав Бленуце аренда игрока Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: iAM SPORT
Комментарии 2
Lesovij7
Динамо Киев великий клуб, но  Суркисы его превратили в ФК Пафосные Шубы. 
Ответить
0
dimando560
Тепер не виженеш
Ответить
0
