Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ювентус завершил трансфер вингера. На него напали фанаты
Италия
01 февраля 2026, 09:45 |
Ювентус завершил трансфер вингера. На него напали фанаты

Жереми Бога продолжит карьеру в Турине

Getty Images/Global Images Ukraine. Жереми Бога

Вингер «Ниццы» Жереми Бога продолжит карьеру в туринском «Ювентусе». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы согласовали аренду 29-летнего футболиста. У итальянского гранда будет опция выкупа вингера, который уже в воскресенье прибудет в Турин для прохождение медсмотра.

После поражения «Ниццы» от «Лорьяна» в ноябре 2025 года на Бога и Терема Моффи напали фанаты клуба, после чего футболисты отказались играть за французский клуб.

В текущем сезоне Жереми Бога провел 20 матчей, в которых успел отличиться двумя голами и двумя ассистами.

Ранее «Ювентус» сыграл вничью с «Монако».

Жереми Бога Ницца Ювентус трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1 Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
