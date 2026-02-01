Ювентус завершил трансфер вингера. На него напали фанаты
Жереми Бога продолжит карьеру в Турине
Вингер «Ниццы» Жереми Бога продолжит карьеру в туринском «Ювентусе». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, клубы согласовали аренду 29-летнего футболиста. У итальянского гранда будет опция выкупа вингера, который уже в воскресенье прибудет в Турин для прохождение медсмотра.
После поражения «Ниццы» от «Лорьяна» в ноябре 2025 года на Бога и Терема Моффи напали фанаты клуба, после чего футболисты отказались играть за французский клуб.
В текущем сезоне Жереми Бога провел 20 матчей, в которых успел отличиться двумя голами и двумя ассистами.
Ранее «Ювентус» сыграл вничью с «Монако».
🚨⚪️⚫️ EXCLUSIVE: Juventus reach verbal agreement to sign Jeremie Boga, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026
Agreement done on loan with buy clause from OGC Nice. Boga will arrive in Turin today for medical tests and contract signing if documents are approved.z
Boga, back to Italy. ✈️🇫🇷 pic.twitter.com/IaVpr173YV
