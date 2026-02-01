Пять причин, почему МЮ может и должен финишировать в топ-4 АПЛ

Второй приход Майкла Каррика на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» получился таким же эффектным, как и первый. В первых двух матчах «МЮ» под его руководством обыграл «Манчестер Сити» и «Арсенал» – участников чемпионской гонки. Следующая задача – сохранить мотивацию на поединки с менее статусными соперниками. Это в краткосрочной перспективе.

В долгосрочной – выйти в Лигу чемпионов. Сделать это будет непросто: «Челси» отстает от 4-го места, на котором находятся манкунианцы, всего на 1 очко, а «Ливерпуль» – на 2. Пятая позиция тоже может обеспечить выход в ЛЧ, но есть как минимум 5 причин, почему «Юнайтед» может завершить сезон в топ-4 АПЛ, гарантировав себе возвращение в ЛЧ без оглядки на другие места в таблице.

Каррику нечего терять

Может Каррик и менее харизматичен, чем его предшественник Рубен Аморим, но он продемонстрировал гораздо большую смелость в тактическом плане. Если «МЮ» будет придерживаться такой же тактики, то сможет ускорить достижение своей цели, выигрывая больше матчей. Хотя некоторые сторонники Аморима указывали на то, что манкунианцы проиграли всего 1 из 8 матчей до его увольнения, что является достоверным фактом.

С другой стороны, команда теряла слишком много очков, играя вничью с соперниками, которых должна была побеждать. Португалец, как правило, действовал осторожно, редко внося тактические изменения по ходу игры, даже когда это было очевидно необходимо. Например, в матчах против «Эвертона», игравшего вдесятером, или в ничьих с «Вулверхэмптоном» и «Вест Хэмом» на «Олд Траффорд».

Аморим думал, что играет в долгую игру и ему подарят терпение, но Каррик понимает, что его время уже сейчас на исходе, поскольку клуб продолжает поиски тренера. Его единственный шанс получить работу на постоянной основе – вернуть «Юнайтед» в Лигу чемпионов, хотя даже этого может быть недостаточно. В любом случае ему нечего терять, что может сделать его команду более захватывающей и опасной.

Игроки – на своих позициях

Каррик не демонстрировал в дерби чудеса тактического мастерства – для победы над «Манчестер Сити» хватило самых простых и очевидных изменений. Наиболее эффективным решением стало использование Бруну Фернандеша под нападающим, а не на более глубокой позиции в полузащите, которую он занимал при Амориме.

Португалец проявил свои лучшие качества в матче против «Сити», создав 4 потенциально голевых момента. Для сравнения: под руководством Аморима он достигал такого результата в игре против скромного «Вулверхэмптона», а теперь – против одной из лучших команд Европы. Ни один игрок не создавал столько моментов против команды Гвардиолы за последнее десятилетие.

Фернандеш стал не единственным игроком, которого Каррик вернул на свое место. Амад Диалло снова стал правым вингером – ему больше не нужно играть на позиции крайнего защитника. Следовательно, он может сосредоточиться на атаке, где от него больше пользы. Гарри Магуайр и Лисандро Мартинес выиграли от возвращения к схеме с четырьмя защитниками, где они образовали хорошую связку, которая не позволила Эрлингу Холанду нанести ни одного удара в дерби.

Полный состав

Аморим вполне справедливо может утверждать, что ему не повезло в последних нескольких матчах, которые провел «Юнайтед» под его руководством. Фернандеш выбыл из строя, Кобби Майну и Мэйсон Маунт тоже получили травмы, присоединившись к Магуайру и Маттейсу де Лигту в лазарете.

Все это происходило в то время, когда Брайан Мбемо, Амад и Нуссаир Мазрауи были на Кубке Африки, поэтому состав команды стал сильно ослабленным к концу года. С другой стороны, у Аморима был почти полный состав в течение первых четырех месяцев сезона – и он не смог извлечь из этого максимум пользы.

Каррику повезло, что он может рассчитывать на Мбемо, Амада, Магуайра, Мартинеса, Маунта и Майну, а их дальнейшее присутствие в составе только укрепит веру в то, что он сможет удержать «МЮ» в первой четверке Премьер-лиги. Сейчас в лазарете у манкунианцев остаются только де Лигт и Джошуа Зиркзе. Голландцы должны вернуться в феврале. Если до и после этого никто из игроков не получит новых травм, у Майкла будет полностью здоровый состав на оставшиеся 4 месяца сезона.

Getty Images/Global Images Ukraine

Разгруженный календарь

Травмы могут случиться в любой момент, но у Каррика больше шансов сохранить форму своей команды, чем у других тренеров, с которыми он конкурирует за место в первой четверке, поскольку «Юнайтед» может сосредоточиться только на матчах АПЛ.

За это он должен благодарить Аморима, поскольку португалец не смог вывести «МЮ» в еврокубки впервые за 11 лет и допустил вылет из Кубка лиги и Кубка Англии на первом же этапе, чего не случалось с сезона 1981/82. Манкунианцы проведут гораздо меньше матчей, чем за многие годы до этого, что даст им огромное преимущество перед всеми остальными командами, которые намерены попасть в Лигу чемпионов.

«Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Ньюкасл» все еще участвуют в Кубке Англии и Лиге чемпионов. Кроме того, 4 из 5 этих команд продолжают выступление в Кубке лиги. Это означает, что состав у «Юнайтед» должен быть свежее, чем у конкурентов. Также у них будет больше времени на тренировки, что тоже является преимуществом.

Ослабленные конкуренты

В текущем сезоне АПЛ идет серьезная борьба за место в первой четверке. Возможно, самая насыщенная за последние годы. Расстояние между 4-й и 11-й командой составляет всего 5 очков. Это значит, что никого нельзя недооценивать. Но это также означает и то, что у каждой команды есть свои проблемы. «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» должны завершить сезон в первой тройке и выходить в Лигу чемпионов, но следующие 2 места остаются вакантными.

«Ливерпуль» не может выиграть уже 5 матчей в АПЛ. «Челси», отстающий от «МЮ» на 1 очко и 1 позицию, имеет тренера без опыта работы в Премьер-лиге и состав, которому тоже не хватает опыта. Занимающий 8-е место «Брентфорд» – это сюрприз сезона, и даже само участие в борьбе за место в еврокубках – невероятное достижение для «пчел», учитывая, что это первый сезон Кита Эндрюса в качестве главного тренера.

«Ньюкасл», имеющий такое же количество очков, как и «Брентфорд», и занимающий 9-е место, испытывает проблемы со стабильностью. «Сандерленд», также имеющий 33 очка, не обладает достаточным качеством, чтобы продолжать борьбу за место в первой четверке. Что касается «Эвертона», «Фулхэма» и «Брайтона», у всех этих команд слишком много недостатков, чтобы стабильно побеждать. «МЮ» находится в идеальном положении, чтобы выполнить цель на сезон и, возможно, сохранить Каррику работу.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам Goal