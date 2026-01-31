Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
31 января 2026, 18:45 | Обновлено 31 января 2026, 19:26
Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию

На Коноплю претендует «Сассуоло»

31 января 2026, 18:45 | Обновлено 31 января 2026, 19:26
Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио, интерес к 26-летнему правому фулбеку проявляет «Сассуоло», выступающий в Серии А. Итальянский клуб рассматривает возможность подписания украинца в ближайшее время. Ранее сообщалось, что Конопля находится в сфере внимания нескольких европейских команд, а «Шахтер» фактически свернул переговоры о продлении контракта с игроком.

Сейчас «Сассуоло» занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А.

Ефим Конопля трансферы УПЛ Сассуоло
Дмитрий Олийченко Источник: Джанлука Ди Марцио
MaximusOne
Дивно що Жирона не претендує.
Ответить
+3
Денис Брегін
Хай їде,на його місце вже претендують мавпи з Гамбії,або педріньїв ще підтягнуть з пляжу Копа Кабана.
Ответить
0
