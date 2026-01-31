Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию

Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио, интерес к 26-летнему правому фулбеку проявляет «Сассуоло», выступающий в Серии А. Итальянский клуб рассматривает возможность подписания украинца в ближайшее время. Ранее сообщалось, что Конопля находится в сфере внимания нескольких европейских команд, а «Шахтер» фактически свернул переговоры о продлении контракта с игроком.

Сейчас «Сассуоло» занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А.