Не только хвалит. Мичел покритиковал Ваната за поражение Жироны

Жирона в матче чемпионата Испании потерпела первое поражение в 2026 году, проиграв аутсайдеру Овьедо со счетом 0:1.

Наставник Жироны Мичел, который обычно хвалит Владислава Ваната, отметил неудачный момент в игре украинского форварда.

«Нам нужно лучше играть в штрафной соперника. Например, первый тайм был практически идеальным, но Ванат, имея великолепный шанс, вместо удара начал контролировать мяч дальше и потерял его. Иногда следует быть решительнее».

«У нас был контроль мяча, но сложно забивать, если нет агрессии у ворота противника. Продолжаем работу», – сказал Мичел.

Жирона идет на 11-й позиции чемпионата Испании.