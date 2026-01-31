Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Не только хвалит. Мичел покритиковал Ваната за поражение Жироны
Испания
31 января 2026, 19:35 | Обновлено 31 января 2026, 19:53
Не только хвалит. Мичел покритиковал Ваната за поражение Жироны

Тренер отметил момент украинца

Не только хвалит. Мичел покритиковал Ваната за поражение Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Жирона в матче чемпионата Испании потерпела первое поражение в 2026 году, проиграв аутсайдеру Овьедо со счетом 0:1.

Наставник Жироны Мичел, который обычно хвалит Владислава Ваната, отметил неудачный момент в игре украинского форварда.

«Нам нужно лучше играть в штрафной соперника. Например, первый тайм был практически идеальным, но Ванат, имея великолепный шанс, вместо удара начал контролировать мяч дальше и потерял его. Иногда следует быть решительнее».

«У нас был контроль мяча, но сложно забивать, если нет агрессии у ворота противника. Продолжаем работу», – сказал Мичел.

Жирона идет на 11-й позиции чемпионата Испании.

Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Владислав Ванат Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
kino
Виграли пару матчів, і булки розслабили...
