МИЧЕЛ – после поражения Жироны: «Придет игрок, который нас усилит»

Главный тренер «Жироны» Мичел высказался о поражении в матче чемпионата Испании против «Овьедо».

«Я считаю, что мы доминировали. Мы много говорили об игре в штрафных площадках, но нам не хватает вертикальности и решительности.

У нас есть ощущение, что мы играем хорошо, но моментов слишком мало для такого доминирования. Мне грустно после этого матча, потому что не может быть, чтобы при таком контроле мы не могли даже пробить по воротам.

Есть моменты, когда не нужно делать еще один пас. Нужно быть агрессивными с мячом и в точке завершения.

Это то, что с нами происходит в течение сезона. Матчи с «Овьедо» и «Хетафе» – пример. Мы контролировали игру, но не выиграли. Значит, что-то нужно менять и быть более безжалостными.

Возможно, скоро придет игрок, который нас усилит. Но я не давил на руководство. Первые 30 минут были почти идеальными», – сказал тренер.