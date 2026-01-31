Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МИЧЕЛ – после поражения Жироны: «Придет игрок, который нас усилит»
Испания
31 января 2026, 20:01 |
МИЧЕЛ – после поражения Жироны: «Придет игрок, который нас усилит»

Тренер – о поражении от «Овьедо»

МИЧЕЛ – после поражения Жироны: «Придет игрок, который нас усилит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел высказался о поражении в матче чемпионата Испании против «Овьедо».

«Я считаю, что мы доминировали. Мы много говорили об игре в штрафных площадках, но нам не хватает вертикальности и решительности.

У нас есть ощущение, что мы играем хорошо, но моментов слишком мало для такого доминирования. Мне грустно после этого матча, потому что не может быть, чтобы при таком контроле мы не могли даже пробить по воротам.

Есть моменты, когда не нужно делать еще один пас. Нужно быть агрессивными с мячом и в точке завершения.

Это то, что с нами происходит в течение сезона. Матчи с «Овьедо» и «Хетафе» – пример. Мы контролировали игру, но не выиграли. Значит, что-то нужно менять и быть более безжалостными.

Возможно, скоро придет игрок, который нас усилит. Но я не давил на руководство. Первые 30 минут были почти идеальными», – сказал тренер.

По теме:
Не только хвалит. Мичел покритиковал Ваната за поражение Жироны
Овьедо – Жирона – 1:0. Украинцы промолчали. Видео гола и обзор матча
Известны оценки Ваната и Цыганкова за фиаско от последней команды Испании
Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Овьедо Владислав Ванат Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Дмитрий Олийченко Источник: Mundo Deportivo
NM16071
Не треба було брати воротаря гімно
