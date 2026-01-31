Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кудровка – Полония – 1:2. Пропустили от украинца. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Кудровка
31.01.2026 15:15 – FT 1 : 2
Полония Варшава
Украина. Премьер лига
31 января 2026, 20:57 | Обновлено 31 января 2026, 20:58
36
0

Два гола в ворота «Кудровки» забил украинский легионер «Полонии» Никита Васин

ФК Кудровка

«Кудровка» провела очередной спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции. В субботу, 31 января, команда Василия Баранова сыграла с клубом «Полония» из Польши и потерпела поражение со счетом 1:2.

«Полония» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Польши. После первой части сезона команда в турнирной таблице идет на девятом месте.

Первый мяч «Кудровка» пропустила уже на 3-й минуте поединка. Голом в составе польского клуба отметился 19-летний украинский легионер Никита Васин.

Впрочем, на перерыв команды ушли при счете 1:1. На 32-й минуте отличился Артем Легостаев.

И все же польский клуб одержал победу. На 59-й минуте Васин оформил дубль.

Товарищеский матч. Турция. 31 января

«Кудровка» (Украина) – «Полония» (Польша) – 1:2

Голы: Легостаев, 32 – Васин, 3, 59

Видео голов и обзор матча

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Полония Варшава контрольные матчи УПЛ Артем Легостаев Кудровка видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
