ВИДЕО. Дерби между Челси и Вест Хэмом закончилось потасовкой

31 января 2026 года «Челси» принимал «Вест Хэм» в матче 24-го тура АПЛ.

Встреча на «Стэмфорд Бридж» завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

В компенсированное время игры между командами произошла драка, которая началась с того, что Адама Траоре грубо отбросил Марка Кукурелью. За своего одноклубника вступился Жоао Педро, после чего к стычке присоединились большинство футболистов на поле.

В итоге с поля на 90+11-й минуте был удален только центральный защитник «Вест Хэма» Жан-Клер Тодибо, который в этой драке проявил чрезмерную активность.

