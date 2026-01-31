ВИДЕО. Дерби между Челси и Вест Хэмом закончилось потасовкой

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
31 января 2026, 22:13 |
В итоге был удален Жан-Клер Тодибо

Getty Images/Global Images Ukraine

31 января 2026 года «Челси» принимал «Вест Хэм» в матче 24-го тура АПЛ.

Встреча на «Стэмфорд Бридж» завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В компенсированное время игры между командами произошла драка, которая началась с того, что Адама Траоре грубо отбросил Марка Кукурелью. За своего одноклубника вступился Жоао Педро, после чего к стычке присоединились большинство футболистов на поле.

В итоге с поля на 90+11-й минуте был удален только центральный защитник «Вест Хэма» Жан-Клер Тодибо, который в этой драке проявил чрезмерную активность.

Жан-Клер Тодибо чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Вест Хэм Челси - Вест Хэм удаление (красная карточка) драка видео Жоао Педро Жункейра Адама Траоре Марк Кукурелья
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
