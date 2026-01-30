ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов

Футбольный Reddit снова сделал момент вирусным. В сообществе r/soccer набрало популярность видео с последними минутами матча «Бенфика» – «Реал», показанными через немецкий Konferenz-фид DAZN – формат, в котором трансляция «перепрыгивает» между стадионами и голами в режиме реального времени.

По словам автора поста, в день, когда одновременно проходили 18 матчей, Konferenz превратился в настоящий хаос: комментаторы DAZN работают в одной комнате и, казалось, сами не верили в происходящее в Лиссабоне. Видео особенно зацепило фанатов тем, что в эфире слышны шок и паника ведущих – они эмоционально реагируют на нервную концовку, красную карточку Родриго и финальный штурм «орлов».

Отдельно в комментариях пользователи разобрали и «культовую» фразу из переведенного отрывка: мол, комментаторы были настолько заведены, что один из них даже упомянул пульс 160 – как во время интервальных пробежек. Этот отрезок, который увенчался голом Трубина, уже окрестили «чистой драмой» и «абсолютным кино».

Формат Konferenz в Германии давно имеет статус отдельного зрелища, но именно такие финалы лишь усиливают его культовость: футбол здесь звучит как аттракцион, где напряжение не отпускает до финального свистка.