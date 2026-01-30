Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
Другие новости
30 января 2026, 03:52 |
194
0

ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов

Немецкий Konferenz-фид DAZN превратил концовку матча Бенфика – Реал в абсолютное шоу

30 января 2026, 03:52 |
194
0
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
Reddit. Гол Трубина Реалу и реакция немецких комментаторов

Футбольный Reddit снова сделал момент вирусным. В сообществе r/soccer набрало популярность видео с последними минутами матча «Бенфика» – «Реал», показанными через немецкий Konferenz-фид DAZN – формат, в котором трансляция «перепрыгивает» между стадионами и голами в режиме реального времени.

По словам автора поста, в день, когда одновременно проходили 18 матчей, Konferenz превратился в настоящий хаос: комментаторы DAZN работают в одной комнате и, казалось, сами не верили в происходящее в Лиссабоне. Видео особенно зацепило фанатов тем, что в эфире слышны шок и паника ведущих – они эмоционально реагируют на нервную концовку, красную карточку Родриго и финальный штурм «орлов».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Отдельно в комментариях пользователи разобрали и «культовую» фразу из переведенного отрывка: мол, комментаторы были настолько заведены, что один из них даже упомянул пульс 160 – как во время интервальных пробежек. Этот отрезок, который увенчался голом Трубина, уже окрестили «чистой драмой» и «абсолютным кино».

Формат Konferenz в Германии давно имеет статус отдельного зрелища, но именно такие финалы лишь усиливают его культовость: футбол здесь звучит как аттракцион, где напряжение не отпускает до финального свистка.

По теме:
ФОТО. Жена Трубина отреагировала на его гол в матче с Реалом
ДЕВУШКА ДНЯ. Она вдохновила Трубина на гол Реалу: Марина Галаган
Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
видео видео-реклама Анатолий Трубин Бенфика lifestyle Лига чемпионов
Максим Лапченко Источник: Reddit
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Футбол | 29 января 2026, 06:47 9
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка

Борьбу за трофей продолжат 24 команды, 8 из них вышли в 1/8 финала

Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Футбол | 29 января 2026, 01:44 4
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26

Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Футзал | 29.01.2026, 08:55
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Игрок Карпат из-за проблем уедет из Украины. Уже есть новый клуб
Футбол | 30.01.2026, 01:02
Игрок Карпат из-за проблем уедет из Украины. Уже есть новый клуб
Игрок Карпат из-за проблем уедет из Украины. Уже есть новый клуб
Тренер вратарей сборной Украины: «Трубин знал, куда бежать»
Футбол | 29.01.2026, 18:06
Тренер вратарей сборной Украины: «Трубин знал, куда бежать»
Тренер вратарей сборной Украины: «Трубин знал, куда бежать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
29.01.2026, 10:57 2
Футбол
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
29.01.2026, 12:01 78
Теннис
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
28.01.2026, 16:57 14
Биатлон
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 5
Футбол
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 01:57 4
Футбол
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
29.01.2026, 00:05 51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем