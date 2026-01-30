В Сенегале собирают деньги, чтобы помочь тренеру после финала КАН

В Сенегале начали сбор денег для погашения штрафа, вынесенного Дисциплинарным комитетом Конфедерации африканского футбола (CAF). Наказание последовало после финального поединка Кубка африканских наций–2025, в котором Сенегал обыграл Марокко (1:0 в овертайме).

28 января орган CAF по дисциплинарным вопросам постановил отстранить 44–летнего тренера национальной сборной на пять матчей. Также специалиста обязали выплатить штраф в 100 тысяч долларов США. Причиной послужили неспортивные действия, пренебрежение правилами честной игры и нанесение ущерба репутации мирового футбола во время игры с марокканцами.

Стоит отметить, что поводом для санкций стал инцидент в компенсированное ко второму тайму время: после назначения пенальти в пользу соперника Пап Тиав потребовал от своих подопечных уйти в подтрибунное помещение до официального окончания встречи.

Согласно информации ресурса Sport News Africa, в Сенегале была запущена благотворительная кампания. Активисты стремятся аккумулировать 50 миллионов франков КФА (приблизительно 92 тысячи долларов), чтобы покрыть большую часть штрафа. На текущий момент волонтеры уже собрали более 1 миллиона франков КФА.