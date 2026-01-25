Мбаппе посвятил гол одноклубнику, провалившему финал КАН: «Это для него»

Мадридский Реал спокойно обыграл Вильярреал (2:0) в матче 21 тура испанской Ла Лиги. Дубль в этом матче оформил француз Килиан Мбаппе, забив один мяч «паненкой» с пенальти.

Француз посвятил этот гол марокканскому одноклубнику, обратившись к полузащитнику «сливочных», пролившему финал Кубка африканских наций против Сенегала (0:1). «Мой удар паненкой был для Брахима Диаса», – сказал Килиан.

Браим Диас не реализовал пенальти на 90+24-й минуте матча против сборной Сенегала в финале Кубка Африки (0:1) – он пробил паненкой, а голкипер Эдуар Менди отразил этот удар.

В нынешнем сезоне мадридский Реал возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги, имея в своем активе 51 турнирный балл после 21 сыгранного матча.