Мбаппе посвятил гол одноклубнику, провалившему финал КАН: «Это для него»
Француз поддержал Браима Диаса
Мадридский Реал спокойно обыграл Вильярреал (2:0) в матче 21 тура испанской Ла Лиги. Дубль в этом матче оформил француз Килиан Мбаппе, забив один мяч «паненкой» с пенальти.
Француз посвятил этот гол марокканскому одноклубнику, обратившись к полузащитнику «сливочных», пролившему финал Кубка африканских наций против Сенегала (0:1). «Мой удар паненкой был для Брахима Диаса», – сказал Килиан.
Браим Диас не реализовал пенальти на 90+24-й минуте матча против сборной Сенегала в финале Кубка Африки (0:1) – он пробил паненкой, а голкипер Эдуар Менди отразил этот удар.
В нынешнем сезоне мадридский Реал возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги, имея в своем активе 51 турнирный балл после 21 сыгранного матча.
