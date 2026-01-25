Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе посвятил гол одноклубнику, провалившему финал КАН: «Это для него»
Испания
25 января 2026, 11:28 |
361
0

Мбаппе посвятил гол одноклубнику, провалившему финал КАН: «Это для него»

Француз поддержал Браима Диаса

25 января 2026, 11:28 |
361
0
Мбаппе посвятил гол одноклубнику, провалившему финал КАН: «Это для него»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Мадридский Реал спокойно обыграл Вильярреал (2:0) в матче 21 тура испанской Ла Лиги. Дубль в этом матче оформил француз Килиан Мбаппе, забив один мяч «паненкой» с пенальти.

Француз посвятил этот гол марокканскому одноклубнику, обратившись к полузащитнику «сливочных», пролившему финал Кубка африканских наций против Сенегала (0:1). «Мой удар паненкой был для Брахима Диаса», – сказал Килиан.

Браим Диас не реализовал пенальти на 90+24-й минуте матча против сборной Сенегала в финале Кубка Африки (0:1) – он пробил паненкой, а голкипер Эдуар Менди отразил этот удар.

В нынешнем сезоне мадридский Реал возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги, имея в своем активе 51 турнирный балл после 21 сыгранного матча.

По теме:
Алавес – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Сосьедад – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетико – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Кубок африканских наций Килиан Мбаппе пенальти Ла Лига Реал Мадрид Браим Диас сборная Марокко по футболу сборная Сенегала по футболу Вильярреал
Олег Вахоцкий Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дженоа – Болонья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 25 января 2026, 10:54 0
Дженоа – Болонья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Дженоа – Болонья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 25 января в 16:00 по Киеву

Полесью нужно избавиться от Гуцуляка. Благородство в пользу сборной опасно
Футбол | 25 января 2026, 10:22 2
Полесью нужно избавиться от Гуцуляка. Благородство в пользу сборной опасно
Полесью нужно избавиться от Гуцуляка. Благородство в пользу сборной опасно

Алексей Сливченко не считает, что при нынешней постановке вопроса вингер будет полезен «волкам»

Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Футбол | 24.01.2026, 19:20
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Футбол | 25.01.2026, 09:48
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Другие виды | 24.01.2026, 13:06
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
23.01.2026, 22:49 14
Футбол
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
23.01.2026, 08:11 86
Футбол
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
23.01.2026, 12:28 14
Другие виды
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
25.01.2026, 07:41 23
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
23.01.2026, 15:13 3
Футбол
Юная американка выбила восьмую ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open 2026
Юная американка выбила восьмую ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open 2026
23.01.2026, 09:59 2
Теннис
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
24.01.2026, 15:22 5
Биатлон
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
24.01.2026, 09:06 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем