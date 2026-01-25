Мбаппе стал третьим игроком топ-5 лиг с 20+ голами в сезоне 2025/26

Французский нападающий Реала Килиан Мбаппе забил 20-й и 21-й голы в Ла Лиге в сезоне 2025/26.

Произошло это в выездном матче 21 тура против Вильярреала, в котором Реал благодаря дублю француза победил со счетом 2:0.

Мбаппе стал третьим игроком топ-5 лиг, которому в текущем сезоне удалось забить 20+ голов.

Первыми двумя были Гарри Кейн (21) и Эрлинг Холланд (20).

Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26