  4. Мбаппе стал третьим игроком топ-5 лиг с 20+ голами в сезоне 2025/26
Испания
25 января 2026, 00:44 | Обновлено 25 января 2026, 00:45
112
0

Очередные свои голы французский нападающий забил в ворота Вильярреала

Мбаппе стал третьим игроком топ-5 лиг с 20+ голами в сезоне 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий Реала Килиан Мбаппе забил 20-й и 21-й голы в Ла Лиге в сезоне 2025/26.

Произошло это в выездном матче 21 тура против Вильярреала, в котором Реал благодаря дублю француза победил со счетом 2:0.

Мбаппе стал третьим игроком топ-5 лиг, которому в текущем сезоне удалось забить 20+ голов.

Первыми двумя были Гарри Кейн (21) и Эрлинг Холланд (20).

Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26

  • 21 – Гарри Кейн (Бавария)
  • 21 – Килиан Мбаппе (Реал)
  • 20 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 16 – Игорь Тиаго (Брентфорд)
  • 14 – Ведат Мурики (Мальорка)
  • 12 – Мейсон Гринвуд (Марсель)
  • 12 – Лаутаро Мартинес (Интер)
  • 11 – Ферран Торрес (Барселона)
  • 11 – Антуан Семеньо (Борнмут, Манчестер Сити)
  • 10 – Хоакин Паничелли (Страсбург)
  • 10 – Майкл Олисе (Бавария)
  • 10 – Дениз Ундав (Штутгарт)
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Килиан Мбаппе Реал Мадрид Вильярреал Гарри Кейн Эрлинг Холанд
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
