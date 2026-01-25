Испания25 января 2026, 00:44 | Обновлено 25 января 2026, 00:45
Мбаппе стал третьим игроком топ-5 лиг с 20+ голами в сезоне 2025/26
Очередные свои голы французский нападающий забил в ворота Вильярреала
25 января 2026, 00:44 | Обновлено 25 января 2026, 00:45
Французский нападающий Реала Килиан Мбаппе забил 20-й и 21-й голы в Ла Лиге в сезоне 2025/26.
Произошло это в выездном матче 21 тура против Вильярреала, в котором Реал благодаря дублю француза победил со счетом 2:0.
Мбаппе стал третьим игроком топ-5 лиг, которому в текущем сезоне удалось забить 20+ голов.
Первыми двумя были Гарри Кейн (21) и Эрлинг Холланд (20).
Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26
- 21 – Гарри Кейн (Бавария)
- 21 – Килиан Мбаппе (Реал)
- 20 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 16 – Игорь Тиаго (Брентфорд)
- 14 – Ведат Мурики (Мальорка)
- 12 – Мейсон Гринвуд (Марсель)
- 12 – Лаутаро Мартинес (Интер)
- 11 – Ферран Торрес (Барселона)
- 11 – Антуан Семеньо (Борнмут, Манчестер Сити)
- 10 – Хоакин Паничелли (Страсбург)
- 10 – Майкл Олисе (Бавария)
- 10 – Дениз Ундав (Штутгарт)
