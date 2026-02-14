Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Бельгия
14 февраля 2026, 12:07 |
Сикана жестко раскритиковали в Бельгии. Вспомнили о чемпионате Украины

Бывший нападающий «Андерлехта» Томаш Радзински недоволен трансферной политикой клуба

14 февраля 2026, 12:07
Сикана жестко раскритиковали в Бельгии. Вспомнили о чемпионате Украины
ФК Андерлехт. Даниил Сикан

Бывший нападающий бельгийского «Андерлехта» Томаш Радзински разнес трансферную политику команды, а также раскритиковал уровень игры украинского форварда Даниила Сикана:

«Нападающие, которые сегодня бегают здесь, не знают, что такое быть первым форвардом «Андерлехта». Чего же, ради всего святого, достигли Михайло Цветкович и Сикан, чтобы думать, что они готовы защищать цвета «Андерлехта»?

Цветковичу сначала нужно набраться опыта в течение двух сезонов в дубле, прежде чем переходить в первую команду. Для меня ситуация с Сиканом похожа.

Сикан неплохо проявил себя в донецком «Шахтере». Но в украинской лиге в последние годы дела обстоят не очень хорошо, по очевидным причинам. В «Трабзонспоре» он забил всего семь голов», – остался недоволен Томаш.

Сикан перебрался в чемпионат Бельгии из турецкого «Трабзонспора» за четыре миллиона евро. В составе «Андерлехта» 24-летний украинский форвард провел четыре игры, однако результативными действиями не отличался.

чемпионат Бельгии по футболу Андерлехт Даниил Сикан
Николай Тытюк Источник: Voetbalkrant
